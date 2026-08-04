martes 4  de  agosto 2026
SUCESO

Separación termina en tragedia: hombre mata a su expareja y se suicida en Port St. Lucie

La mujer había puesto fin a más de 30 años de convivencia. Ambos seguían bajo el mismo techo mientras el hombre buscaba dónde mudarse

Las autoridades identificaron a la víctima como Elizabeth “Liz” Ortega y al agresor como Ralph Varela Sr., ambos de 50 años.

Las autoridades identificaron a la víctima como Elizabeth “Liz” Ortega y al agresor como Ralph Varela Sr., ambos de 50 años.

COLLAGE DLA/ FOTO TOMADAS DE FACEBOOK
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

PORT ST. LUCIE.- Una mujer fue baleada por su expareja, quien después se suicidó dentro de la residencia que todavía compartían en Port St. Lucie, informó el departamento policial de esa ciudad.

Las autoridades identificaron a la víctima como Elizabeth “Liz” Ortega y al agresor como Ralph Varela Sr., ambos de 50 años. Aunque nunca contrajeron matrimonio, convivieron durante más de tres décadas y tuvieron un hijo, ya adulto.

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Jesús Elier Ortega, es la persona vinculada a este caso.
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Ella había decidido separarse, pero acordaron permanecer temporalmente bajo el mismo techo hasta que Varela encontrara otra vivienda, según los detalles divulgados por los investigadores.

El hijo salió alrededor de las 7:30 p.m. del sábado para recoger comida en un restaurante. En su ausencia, el hombre tomó un rifle estilo AR y abrió fuego contra su excompañera dentro de la casa, situada en el bloque 2000 de Southeast Oxmoor Terrace.

La víctima logró abandonar el inmueble e intentó ponerse a salvo, pero el atacante continuó disparando. Un video de vigilancia revisado por los detectives la muestra corriendo hacia el patio delantero antes de ser alcanzada y desplomarse sobre el césped.

En total se efectuaron 10 detonaciones, precisaron los encargados del caso. Varela regresó posteriormente a la propiedad.

Los agentes acudieron cerca de las 7:40 p.m., tras recibir varias llamadas al 911 que alertaban sobre tiros y un posible altercado doméstico. Al llegar, encontraron a la mujer con múltiples heridas.

Fue trasladada en helicóptero a un hospital, donde murió debido a la gravedad de las lesiones. Más tarde, los oficiales localizaron al agresor con lo que aparentaba ser un balazo autoinfligido.

El organismo indicó que no existían reportes previos por violencia doméstica ni intervenciones relacionadas con conflictos entre la pareja en ese domicilio.

Ortega trabajó casi 25 años como operadora del 911. Comenzó su trayectoria en el Departamento de Policía de Greenacres en noviembre de 2001 y se incorporó a la Oficina del Sheriff del condado de Palm Beach tras la integración de ambas agencias en febrero de 2016.

“Nuestra División está profundamente entristecida por la repentina y trágica pérdida de la oficial Elizabeth ‘Liz’ Ortega”, expresó la Oficina del Sheriff en un comunicado.

La entidad la recordó como una empleada respetada y querida, reconocida por su amabilidad, compasión y una sonrisa capaz de iluminar cualquier espacio.

Su hijo, Ralph Varela Jr., trabaja como bombero en el Departamento de Bomberos y Rescate del condado de Palm Beach. Las autoridades solicitaron apoyo para ambas instituciones durante este periodo de duelo.

Los preparativos funerarios permanecen pendientes, mientras la Policía de Port St. Lucie continúa las diligencias del caso.

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