lunes 3  de  agosto 2026
ROBOS A VEHÍCULOS

Arrestan a hombre vinculado con cadena de robos en camionetas de trabajo en Miami-Dade

Jesús Elier Ortega habría sustraído herramientas y equipos de casi 10 automóviles desde 2025. Una operación permitió seguir sus movimientos

Jesús Elier Ortega, es la persona vinculada a este caso.

Jesús Elier Ortega, es la persona vinculada a este caso.

DEPARTAMENTO CORRECIONAL DE MIAMI-DADE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Un hombre vinculado por la policía con una serie de robos en camionetas de trabajo fue detenido después de que detectives lo observaran entrar por la fuerza en una unidad estacionada en Miami-Dade.

Jesús Elier Ortega, quien tenía 25 años al momento de la captura, estaría relacionado con hechos registrados desde octubre de 2025. Los documentos policiales lo asocian con la sustracción de pertenencias en cerca de 10 automóviles y camiones.

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Las pesquisas estuvieron a cargo de especialistas en delitos contra la propiedad adscritos al Distrito Hammocks de la Oficina del Alguacil de Miami-Dade (MDSO).

De acuerdo con esa institución, el acusado seleccionaba principalmente furgonetas utilizadas por trabajadores para transportar costosas herramientas eléctricas y otros equipos. Para evitar ser identificado, presuntamente cubría su rostro y usaba guantes.

La Policía señaló que las grabaciones de vigilancia permitieron establecer un patrón similar en varios episodios. El sospechoso llegaba a diferentes zonas a bordo de medios de transporte distintos, forzaba las puertas, retiraba los objetos encontrados y escapaba.

Con apoyo de la Unidad de Aviación, los agentes mantuvieron un seguimiento durante la noche. Aproximadamente a las 6:26 a.m. del 11 de marzo, lo vieron acercarse a una camioneta en las inmediaciones de la cuarta calle y la 85 avenida del suroeste.

Según MDSO, el individuo accedió al interior y abandonó rápidamente el lugar. Los uniformados lo interceptaron poco después y fue ingresado en el Centro Correccional Turner Guilford Knight.

La ficha de la detención incluye cargos por robo en un vehículo desocupado, conducir con la licencia suspendida y huir de las autoridades. La dependencia indicó que podrían presentarse otras imputaciones conforme avance el análisis de los incidentes pendientes.

Ortega cumplió 26 años el 27 de julio. Conserva la presunción de inocencia mientras el proceso continúa en los tribunales.

Quienes tengan información pueden comunicarse de manera anónima con Alto al Crimen de Miami-Dade, al 305-471-TIPS (8477).

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