martes 4  de  agosto 2026
INMIGRACIÓN

ICE libera a joven futbolista venezolana detenida cuando intentaba viajar desde Florida a Carolina del Norte

Claudia Rodríguez permaneció más de dos semanas bajo custodia migratoria. Su solicitud de asilo continúa pendiente ante una corte

Claudia Carolina Rodríguez Caglianone, una venezolana de 28 años y exintegrante del equipo de fútbol de St. Thomas University en Miami Gardens, fue liberada por ICE tras permanecer más de dos semanas bajo custodia.

Claudia Carolina Rodríguez Caglianone, una venezolana de 28 años y exintegrante del equipo de fútbol de St. Thomas University en Miami Gardens, fue liberada por ICE tras permanecer más de dos semanas bajo custodia.

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Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Claudia Carolina Rodríguez Caglianone, una venezolana de 28 años y exintegrante de un equipo universitario de fútbol, fue liberada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) tras permanecer más de dos semanas bajo custodia.

La joven había sido detenida el 17 de julio en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) cuando se disponía a tomar un vuelo hacia Carolina del Norte. Hasta el momento, las autoridades migratorias no han informado públicamente las condiciones de su liberación.

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Rodríguez llegó legalmente a Estados Unidos en 2017 con una visa de turista y solicitó asilo menos de seis meses después. Ese procedimiento continúa pendiente ante una corte de inmigración.

En 2023 recibió el Estatus de Protección Temporal (TPS), beneficio que posteriormente dejó de estar vigente. La venezolana no posee antecedentes penales, según la oficina de la congresista federal Debbie Wasserman Schultz.

Durante su permanencia bajo custodia, Rodríguez estuvo inicialmente ocho días en la oficina de Operaciones de Detención y Deportación de ICE en Miramar, utilizada principalmente para el procesamiento temporal de inmigrantes. Más tarde fue trasladada al Broward Transitional Center, en Pompano Beach.

En un comunicado oficial, la oficina de la congresista Debbie Wasserman Schultz señaló que la funcionaria realizó la semana pasada una inspección sin previo aviso en ese establecimiento e intentó reunirse personalmente con la detenida. Aunque no se autorizó el encuentro presencial, la legisladora pudo conversar con ella por teléfono. Rodríguez denunció haber permanecido en Miramar sin acceso a una ducha ni a ropa limpia. También describió a mujeres durmiendo en el suelo y con acceso limitado a la luz.

“Historias como la de Claudia y tantas otras deben conducir a la acción”, declaró Wasserman Schultz, quien cuestionó que personas sin historial delictivo sean trasladadas a centros de detención mientras mantienen procesos migratorios pendientes.

Claudia Rodríguez estudió en St. Thomas University, en Miami Gardens, donde obtuvo una licenciatura y formó parte del equipo femenino de fútbol, del que llegó a ser capitana. En 2025 concluyó una maestría en Administración de Empresas en esa institución.

ICE sostuvo, en una declaración relacionada con el caso, que el TPS constituye una protección temporal y no un mecanismo de residencia permanente. La agencia defendió la política migratoria de la Administración Trump y aseguró que busca “restaurar la integridad” del sistema de inmigración.

El organismo también informó que entre el 1 y el 26 de julio sus agentes detuvieron a 5.605 inmigrantes en el área de Miami. Esa cifra forma parte del aumento de las operaciones de control migratorio desarrolladas en el sur de Florida.

La liberación de Rodríguez se produjo después de que autoridades electas y allegados solicitaran que pudiera continuar fuera de custodia el proceso de asilo iniciado tras su llegada al país.

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