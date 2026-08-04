martes 4  de  agosto 2026
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Miami-Dade y Palm Beach activan alertas por casos locales de dengue

Las autoridades reforzaron la vigilancia epidemiológica y el control de mosquitos; la población debe eliminar depósitos de agua y protegerse de las picaduras

El Aedes aegypti, presente en Florida, es transmisor del dengue

El Aedes aegypti, presente en Florida, es transmisor del dengue

Pixabay
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.- Los departamentos de Salud de Miami-Dade y Palm Beach emitieron alertas por enfermedades transmitidas por mosquitos después de confirmar, por separado, un caso de dengue adquirido localmente en cada condado.

La clasificación indica que las personas infectadas no contrajeron la enfermedad durante un viaje, sino mediante la picadura de mosquitos en el sur de Florida.

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Las autoridades no han informado si existe relación entre los dos pacientes ni han revelado sus identidades, edades o lugares específicos de residencia.

Los avisos, divulgados el lunes, llevaron a las oficinas de Salud a coordinar acciones con los departamentos de control de mosquitos de los respectivos condados.

La respuesta incluye vigilancia epidemiológica, inspecciones y medidas dirigidas a reducir la presencia del insecto transmisor en las zonas bajo observación.

Transmisión dentro de la comunidad

Aunque cada año Florida registra casos de dengue asociados con viajeros que regresan de países donde circula el virus, las infecciones adquiridas localmente generan mayor atención porque muestran que mosquitos presentes en la comunidad entraron en contacto con una persona infectada y posteriormente transmitieron la enfermedad.

El dengue es transmitido principalmente por la picadura del mosquito Aedes aegypti, una especie adaptada a entornos urbanos que puede reproducirse en pequeñas acumulaciones de agua alrededor de viviendas, jardines y negocios.

La enfermedad no se propaga directamente de una persona a otra en condiciones habituales. La transmisión ocurre cuando un mosquito pica a una persona infectada y luego lleva el virus a otra.

Síntomas que pueden aparecer

Los síntomas suelen manifestarse dentro de los 14 días posteriores a la picadura. Entre las señales más comunes se encuentran fiebre, dolores intensos en músculos y articulaciones, malestar general y, en algunos pacientes, erupciones en la piel.

A diferencia de otras enfermedades virales, el dengue generalmente no produce síntomas respiratorios. Algunas infecciones pueden avanzar hacia cuadros graves con sangrado, descenso de la presión arterial u otras complicaciones que requieren atención médica.

El Departamento de Salud recomendó que las personas que presenten síntomas compatibles consulten a un profesional. En Miami-Dade, los residentes también pueden comunicarse con la oficina sanitaria del condado mediante el número 305-324-2400.

Prevención durante la temporada lluviosa

Las autoridades pidieron vaciar recipientes que acumulen agua, incluidos cubos, macetas, bebederos de animales, juguetes, canaletas y tapas de basura. Los mosquitos pueden completar su reproducción en cantidades reducidas de agua y en pocos días, una situación favorecida por las lluvias y las altas temperaturas del verano.

También aconsejaron utilizar repelente, cubrir la piel con ropa adecuada cuando sea posible y mantener en buen estado las mallas de puertas y ventanas.

El Departamento de Salud de Florida dijo que mantiene vigilancia sobre el dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos, entre ellas el virus del Nilo Occidental, la encefalitis equina oriental, la malaria y el chikunguña.

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