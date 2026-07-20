Meliá estaría preparando el cierre de todas sus operaciones en Cuba

MIAMI.- La cadena española Meliá Hotels International estaría preparando la terminación de todas sus operaciones en Cuba a finales de julio, según un reportaje publicado por CubaNet , que cita fuentes vinculadas a la empresa y al Ministerio de Turismo (MINTUR) de la isla.

De acuerdo con la publicación, la decisión habría sido comunicada mediante un memorando interno que contempla la terminación de los contratos de administración de los hoteles que aún operan bajo la marca Meliá, el cierre de sus oficinas y representaciones en Cuba y el despido de más de un millar de trabajadores.

El articulo periodístico también sostiene que el presidente y consejero delegado de la compañía, Gabriel Escarrer Jaume, habría viajado recientemente a La Habana junto a otros directivos para ultimar los detalles del proceso. Esa información no ha sido confirmada por la empresa.

Según las fuentes citadas por el medio digital, la hotelera considera la medida como un cese de carácter temporal y mantiene además una disputa por más de 50 millones de euros que no habría logrado repatriar debido a las restricciones financieras existentes en la Mayor de las Antillas.

La posible desvinculación el mercado cubano se produciría semanas después de que Meliá dejara de gestionar 15 hoteles en la nación, una decisión anunciada por la propia empresa tras el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos contra entidades vinculadas al conglomerado militar GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.).

De concretarse, la retirada marcaría el fin de más de tres décadas de presencia de una de las mayores cadenas hoteleras extranjeras en el archipiélago, en un momento en que el turismo atraviesa una profunda crisis por la caída de visitantes internacionales, las dificultades económicas y el deterioro de la infraestructura del sector.

Hasta el momento, Meliá Hotels International no ha confirmado oficialmente la veracidad de la información ni ha emitido un pronunciamiento sobre la información publicada por CubaNet.

DIARIO LAS AMÉRICAS solicitó una reacción a la compañía y actualizará esta información cuando reciba una respuesta.