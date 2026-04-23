jueves 23  de  abril 2026
ACUERDOS

Spirit Airlines negocia un rescate federal de $500 millones para evitar la liquidación

La difusión de los términos del rescate generó una respuesta inmediata en Wall Street, donde las acciones de la aerolínea registraron un incremento del 140%, situando el precio por título en 1.55 dólares al cierre de la jornada

El avión de Spirit Airlines se prepara para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Oakland el 6 de mayo de 2024 en Oakland, California.

El avión de Spirit Airlines se prepara para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Oakland el 6 de mayo de 2024 en Oakland, California.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Gobierno de Estados Unidos se encuentra en la fase final de las negociaciones para implementar un paquete de asistencia financiera de 500 millones de dólares destinado a la aerolínea Spirit Airlines.

La operación técnica, gestionada por los Departamentos de Transporte y Comercio, propone la entrega de préstamos federales bajo una estructura de capitalización que otorgaría al Estado el 90% de las acciones de la compañía. Esta medida de auxilio financiero responde a la crisis de liquidez que enfrenta la operadora de bajo costo, la cual ha operado bajo la protección del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en dos periodos durante los últimos 24 meses, reseña el portal web bloomberg

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El deterioro de su balance contable se aceleró en el primer trimestre del año debido al alza en los costos operativos. Específicamente, el precio del combustible de aviación alcanzó los 4.24 dólares por galón en abril, cifra impulsada por el conflicto armado en Oriente Medio.

La Casa Blanca vinculó la intervención a la salvaguarda de 14,000 empleos directos. El presidente Donald Trump señaló que la fragilidad de la empresa es consecuencia de decisiones regulatorias previas, haciendo referencia al bloqueo de la fusión con JetBlue en 2024. De formalizarse el acuerdo, el Tesoro de Estados Unidos asumirá una posición de acreedor preferente, situándose por encima de los inversores privados en la estructura de pagos. El control estatal parcial incluiría la gestión sobre una flota de 76 aviones Airbus en un periodo de tensiones comerciales con la Unión Europea.

La difusión de los términos del rescate generó una respuesta inmediata en Wall Street, donde las acciones de Spirit Airlines registraron un incremento del 140%, situando el precio por título en 1.55 dólares al cierre de la jornada. Las organizaciones gremiales de auxiliares de vuelo manifestaron su conformidad con la inyección de capital, mientras analistas del sector económico evalúan las implicaciones de la propiedad pública sobre la libre competencia en el mercado aeronáutico doméstico.

FUENTE: bloomberg

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