jueves 12  de  noviembre 2026
EL TRANSATLÁNTICO MÁS VELOZ

SS United States se hunde en Florida y crea el mayor arrecife artificial del mundo

El emblemático SS United States inicia una nueva vida como arrecife artificial, hábitat marino y atractivo para buzos. Conozca la historia del buque.

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El legendario transatlántico SS United States formará parte del lecho marino de Florida. 

Baldwin County
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- El legendario transatlántico SS United States, que fue el barco de pasajeros más veloz del mundo en la década de 1950, fue hundido el miércoles 11 de noviembre frente a las costas del condado de Okaloosa, en el noroeste de Florida. La embarcación se convertirá en el mayor arrecife artificial del mundo y en un nuevo destino para buzos y pescadores.

El buque, de 302 metros de eslora, quedó a unos 55 metros de profundidad, aproximadamente a 22 millas náuticas al suroeste de Destin-Fort Walton Beach. Allí ofrecerá hábitat a especies marinas y una atracción para el turismo de buceo.

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El hundimiento estaba previsto para el jueves 12 de noviembre, pero las autoridades adelantaron la operación por el pronóstico de fuertes vientos y condiciones meteorológicas adversas. Según el condado, el mal tiempo podía poner en riesgo la operación y desplazar la embarcación del punto designado.

Por qué hundieron el SS United States en Florida

El condado de Okaloosa adquirió el barco en 2024 con el propósito de transformarlo en un arrecife artificial. Antes de llevarlo al Golfo de México, retiraron materiales tóxicos y otros elementos que podían perjudicar el entorno marino.

La operación se realizó mediante inundación controlada del casco. Los equipos abrieron accesos para que entrara el agua y el barco se hundiera sin explosivos. El proyecto busca crear hábitat para la vida marina y ampliar las opciones de buceo y pesca en la región.

Florida cuenta con más de 4,500 arrecifes artificiales públicos planificados en aguas estatales y federales, según la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC).

El turismo ya representa una fuente importante de ingresos para la zona. En 2023, los visitantes gastaron unos 734 millones de dólares en el área de Destin-Fort Walton Beach, según datos del Departamento de Desarrollo Turístico del condado de Okaloosa. Para el SS United States, las autoridades estimaron que podría atraer alrededor de tres millones de dólares anuales en gasto de visitantes, una proyección vinculada a su futuro como destino de buceo.

La historia del transatlántico más veloz

Construido después de la Segunda Guerra Mundial por United States Lines y el Gobierno de Estados Unidos, el SS United States fue concebido como un transatlántico de lujo que podía convertirse en un transporte militar. La embarcación podía llevar a 14,000 militares hasta 10,000 millas sin repostar.

En su viaje inaugural en 1952 el SS United States cruzó el Atlántico en tres días, 10 horas y 40 minutos, un récord que aún conserva entre los transatlánticos. Durante las pruebas alcanzó 44 millas por hora. Era más de 30 metros más largo que el Titanic y transportó a presidentes, figuras del cine y otros pasajeros célebres.

El barco dejó de prestar servicio en 1969. Décadas después, su hundimiento frente a Destin abre una nueva etapa para el buque y suma un punto de interés para el buceo en el Panhandle. En esa región también se encuentra el USS Oriskany, un portaaviones de 271 metros hundido frente a Pensacola en 2006, que hasta ahora era considerado el mayor arrecife artificial del mundo.

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