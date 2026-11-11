Dustin Hoffman niega abusos sexuales, pero admite conductas incómodas

Dustin Hoffman asiste al estreno de "Tuner" en Nueva York, en el cine AMC Lincoln Square 13, el 20 de mayo de 2026.

Dustin Hoffman volvió a referirse públicamente a las acusaciones que afrontó en 2017, durante el auge del movimiento #MeToo, en su autobiografía Look at Me, la cual fue lanzada este martes en Estados Unidos. El actor de 89 años negó haber cometido actos sexuales sin consentimiento, aunque reconoció que ciertas conductas pudieron incomodar a mujeres de su entorno.

"Estoy seguro de que, a lo largo de mi vida, especialmente hace cuarenta años, hice sentir incómodas a algunas mujeres", escribió el protagonista de El graduado en uno de los fragmentos del libro difundidos por la revista People.

No obstante, Hoffman también escribió que "la incomodidad es un estado emocional subjetivo. Lo que a una persona le parece grosero y ofensivo, a otra puede resultarle divertidísimo, estimulante o incluso acogedor".

En sus memorias, escritas en coautoría con la periodista Ariel Levy, Hoffman abordó su particular sentido del humor y su inclinación hacia el coqueteo. "Me encantan los llamados chistes sucios", reconoció, al tiempo que recordó cuando Bill Murray lo definió en el pasado como un seductor del Borscht Belt, el tradicional circuito de espectáculos de la comunidad judía en Estados Unidos. "Eso no es lo mismo que presionar a alguien para que haga algo que no quería hacer", puntualizó.

En 2017, varias mujeres increparon públicamente al actor por presunto acoso y agresión sexual. Entre ellas destacó Anna Graham Hunter, quien relató haber sido hostigada por Hoffman en 1985, a los 17 años, en el set de Muerte de un viajante. Los testimonios se ampliaron con las declaraciones de Wendy Riss Gatsiounis, Kathryn Rossetter y otras tres mujeres que expusieron ante la revista Variety diversos casos de acoso, agresión y exhibicionismo ante menores.

En su momento, Hoffman ofreció una disculpa pública a Graham Hunter, al tiempo que su representación legal desestimó el resto de las acusaciones de agresión sexual por considerarlas falsas y difamatorias. Ninguna de las denuncias formuladas derivó en acciones judiciales ni en cargos penales contra el actor.

Reflexión

En sus reflexiones sobre el impacto del movimiento #MeToo, Hoffman dijo que era una iniciativa necesaria porque "sabía que muchas mujeres habían tenido que soportar demasiado durante demasiado tiempo en mi industria". No obstante, también criticó la falta de garantías procesales tras la difusión de las acusaciones en su contra.

De acuerdo con lo publicado por la revista People, el intérprete comparó el clima de la época con la caza de brujas del macartismo en los años cincuenta contra la industria cinematográfica. "Mi vida cambió por completo", aseveró el actor al tiempo que enfatizó que en ese contexto "no había presunción de inocencia" ni "manera de demostrar nada".

Hoffman confesó la dificultad de articular una respuesta pública que no se interpretara como un ataque al movimiento. "El único problema era que se estaban diciendo cosas sobre mí que simplemente no eran ciertas", puntualizó.

"No me preocupó ni por un segundo que se dijera algo negativo sobre mí, porque la idea de obtener algo sexual de alguien sin su consentimiento... simplemente no es algo que haya hecho jamás", aseguró.

El libro también profundiza en su matrimonio con Lisa Hoffman, iniciado en 1980. A partir de esa relación, vivió un proceso de aprendizaje sobre las distintas percepciones entre hombres y mujeres. "Me llevó años (¿décadas?) entender que coquetear con todas las mujeres que conocía no estaba bien", confesó el artista.

"Me llevó un tiempo vergonzosamente largo entender que, si coqueteaba o mis chistes eran demasiado subidos de tono, quienes no eran mi esposa podían pensar que me comportaba de manera inapropiada. Yo sé que soy inofensivo, ella sabe que soy inofensivo, pero si nunca me hubieras conocido, ¿cómo podrías saberlo?", escribió.

En las líneas finales de su relato, el intérprete abrió paso a la autocrítica mediante una serie de preguntas orientadas a evaluar su responsabilidad emocional. " ¿Es posible que haya sido culpable de una falta de empatía?", cuestionó, añadiendo si acaso había permanecido "demasiado concentrado en mí mismo como para percibir correctamente lo que sentían las personas que me rodeaban", para finalmente admitir ante las críticas: "Sí, por supuesto".