Planean hundir en Florida un transatlántico para crear el arrecife artificial más grande del mundo

Sobre conmemorativo enviado desde a bordo del SS United States durante su viaje inaugural en dirección este, el 3 de julio de 1952.

Las chimeneas del barco se convirtieron en un icono debido a su color, forma y tamaño singulares (en la imagen, un cartel promocional).

MIAMI .- Florida se prepara para hundir este jueves 12 de noviembre el histórico transatlántico SS United States en aguas del golfo de América, con el objetivo de convertirlo en el arrecife artificial más grande del mundo, una iniciativa que busca favorecer la vida marina y atraer a miles de buceadores.

La embarcación, de más de 300 metros de eslora y considerada en su época el transatlántico más rápido de su categoría, será trasladada este lunes hacia Florida después de permanecer en Alabama, donde fue sometida a trabajos de acondicionamiento para su hundimiento.

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El buque había sido remolcado desde Filadelfia hasta Alabama en marzo de 2025, como parte de los preparativos para darle un nuevo destino tras décadas fuera de servicio.

Según la organización SS United States Conservancy, dedicada a preservar el legado del mayor transatlántico construido en Estados Unidos, el hundimiento está previsto a unos 40 kilómetros al suroeste de Destin, en el noroeste de Florida.

Un proyecto ambiental y turístico

Alex Fogg, jefe de Recursos Naturales del condado de Okaloosa y responsable de la iniciativa, explicó a la cadena pública NPR que la transformación del buque en arrecife artificial permitirá crear un nuevo hábitat para numerosas especies marinas y, al mismo tiempo, impulsar la economía local mediante el turismo de buceo.

El funcionario señaló que la restauración del SS United States para devolverlo al servicio no era una alternativa viable, debido a la falta de financiación y de un proyecto que permitiera recuperar la embarcación.

Ante ese escenario, las autoridades consideraron que convertirlo en un arrecife artificial representaba la mejor opción para preservar parte de su legado.

Como parte de los preparativos, los equipos técnicos limpiaron más de un centenar de tanques de combustible y despejaron las cubiertas para acondicionar la estructura antes de sumergirla.

La operación contempla remolcar el transatlántico hasta el punto seleccionado y abrir sus escotillas para permitir la entrada de agua, de manera que la embarcación descienda hasta asentarse sobre el fondo marino.

Sin embargo, el proyecto enfrenta obstáculos legales. Grupos conservacionistas presentaron una demanda en la que advierten sobre posibles riesgos ambientales asociados al hundimiento, una acción judicial que podría retrasar la operación.

Un gigante de la navegación estadounidense

Construido a principios de la década de 1950, el SS United States se convirtió en uno de los símbolos de la ingeniería naval estadounidense y de la época dorada de los viajes transatlánticos.

Durante sus años de actividad comercial, conectó Estados Unidos con importantes puertos europeos y destacó por su velocidad, que lo situó entre las embarcaciones de pasajeros más avanzadas de su tiempo.

El buque también fue concebido con la posibilidad de ser utilizado para el transporte de tropas en caso de un conflicto militar, en pleno contexto de la Guerra Fría, aunque esa función nunca llegó a materializarse.

Su servicio comercial concluyó a finales de la década de 1960, cuando la expansión de la aviación comercial comenzó a desplazar a los grandes transatlánticos como principal medio de transporte entre América y Europa.

En 2024, el condado de Okaloosa adquirió la embarcación a SS United States Conservancy con el propósito de transformarla en un atractivo submarino.

De concretarse la operación prevista para este jueves, el histórico transatlántico iniciará una nueva etapa bajo las aguas del golfo de América, convertido en hábitat para especies marinas y destino para aficionados al buceo.

FUENTE: EFE