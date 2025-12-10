Florida destina $29 millones a mejorar calidad del agua en Bahía de Biscayne y restaurar arrecife de coral

MIAMI.– Ron DeSantis, gobernador de Florida , anunció la asignación de más de 29 millones de dólares en fondos estatales destinados a ocho proyectos de mejora de la calidad del agua en la Bahía de Biscayne y 11 iniciativas de restauración del Arrecife de Coral de Florida, una inversión que busca reforzar los esfuerzos ambientales en el sur del estado.

El anuncio, de este martes 9 de diciembre, en Miami, y forma parte de la estrategia de su administración para proteger los recursos hídricos y mitigar el impacto del crecimiento poblacional y el deterioro ecológico.

Nuevas inversiones para la Bahía de Biscayne

El gobernador DeSantis otorgó 20 millones de dólares a través del Programa de subvenciones para la mejora de la calidad del agua de la Bahía de Biscayne, -Biscayne Bay Water Quality Improvement Grant Program-, destinados a proyectos que reduzcan nutrientes dañinos, modernicen sistemas de aguas residuales, conviertan fosas sépticas a alcantarillado y mejoren la gestión de aguas pluviales.

Según la administración estatal, estas obras apuntan a preparar la región frente al crecimiento demográfico esperado y a acelerar la recuperación de un ecosistema clave para Florida.

“Fue un placer estar en Miami esta mañana para anunciar nuevas inversiones de casi 30 millones dólares para mejorar la calidad del agua de la Bahía de Biscayne y apoyar la recuperación a largo plazo del Arrecife de Coral de Florida”, dijo el gobernador Ron DeSantis. “Proteger y restaurar nuestras vías fluviales es esencial para nuestra forma de vida”.

Desde 2019, Florida ha invertido 90 millones de dólares en proyectos enfocados en la Bahía de Biscayne. La Bahía, considerada el estuario más grande del estado, ha sufrido episodios de mortandad de peces, proliferación de algas y pérdida acelerada de pastos marinos.

Por su parte la secretaria del Departamento de Protección Ambiental (DEP), Alexis A. Lambert, destacó el impacto ecológico y económico del anuncio.

“Biscayne Bay es el estuario más grande de Florida y hogar de una variedad de especies de plantas y vida silvestre. Con inversiones estratégicas estamos revitalizando aguas que sustentan no solo nuestra fauna, sino también nuestra economía y estilo de vida”.

En 2021, DeSantis firmó una ley que creó la Biscayne Bay Commission, órgano encargado de asegurar que las decisiones sobre el estuario se basen en ciencia sólida y en una visión integral.

Fondos para la restauración del Arrecife de Coral de Florida

Además de los fondos para la bahía, el gobernador anunció 9.5 millones de dólares para respaldar 11 proyectos incluidos en la Florida’s Coral Reef Restoration and Recovery Initiative (FCR3), impulsada tras la firma de la Orden Ejecutiva 23-06en enero de 2023.

Estos proyectos se enfocan en:

Ampliar la infraestructura de propagación de corales en tierra

Aumentar la capacidad de producción y restauración

Mejorar el manejo y análisis de datos científicos

Formar una fuerza laboral especializada rumbo al objetivo de restauración para 2050

El Arrecife de Coral de Florida, el único arrecife de barrera vivo de EEUU continental, enfrenta amenazas severas por el aumento de temperaturas, enfermedades coralinas, contaminación y eventos de blanqueamiento masivo.

Importancia estratégica de la inversión

La administración DeSantis subraya que estas nuevas asignaciones se suman a más de 3,500 millones dólares distribuidos desde 2019 para más de 1.000 proyectos locales vinculados a la protección del agua en todo el estado.

“Estamos construyendo sobre inversiones históricas para asegurar que los tesoros naturales de nuestro estado se preserven para las generaciones futuras”, afirmó el gobernador.

Las nuevas inversiones representan un paso más en el esfuerzo por frenar el deterioro de dos de los ecosistemas más importantes de Florida: la Bahía de Biscayne y el Arrecife de Coral. Con proyectos orientados a infraestructura, ciencia y restauración ecológica, el estado busca fortalecer su resiliencia ambiental frente a los desafíos climáticos, urbanos y naturales del futuro.

