viernes 21  de  noviembre 2025
ARTES VISUALES

Cuadro de Frida Kahlo rompe récord en subasta para una artista femenina

El cuadro titulado El sueño (la cama), de 1940, superó el récord que ostentaba la estadounidense Georgia O'Keeffe

El Sueño, a self-portrait by legendary Mexican artist Frida Kahlo, sold for $54.66 million in New York on Thursday, setting a new record for the price of a painting by a woman, the auction house Sothebys said.

"El Sueño", a self-portrait by legendary Mexican artist Frida Kahlo, sold for $54.66 million in New York on Thursday, setting a new record for the price of a painting by a woman, the auction house Sotheby's said.

AFP / CHARLY TRIBALLEAU

NUEVA YORK.- Un autorretrato de la mexicana Frida Kahlo se subastó el jueves en Nueva York por 54,6 millones de dólares, lo que lo convierte en la pintura más cara vendida hasta ahora por una mujer y por un artista latinoamericano, informó la casa Sotheby's.

El cuadro titulado El sueño (la cama), de 1940, superó el récord que ostentaba la estadounidense Georgia O'Keeffe con una pintura que alcanzó la suma de 44,4 millones de dólares en 2014.

Lee además
Ralph Fiennes da vida al presidente Coriolanus Snow en la película Sunrise of the Reaping. video
CINE

Revelan tráiler de nueva película de "The Hunger Games"
Belinda y Cazzu juntas durante un evento de la revista GQ.
FAMOSOS

Cazzu y Belinda fotografiadas juntas por primera vez

El precio logrado el jueves es también un máximo histórico para una obra de cualquier artista latinoamericano, hombre o mujer. La marca anterior la tenía la propia Kahlo con el autorretrato Diego y yo, rematado en 2021 en Sotheby's por 34,9 millones de dólares.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Sotheby's (@sothebys)

Destacan que la obra fue pintada en 1940 durante una década crucial en su carrera, marcada por su relación turbulenta con Diego Rivera, famoso muralista mexicano.

Este autorretrato salió a subasta con un precio estimado entre 40 y 60 millones de dólares. El nombre del comprador no fue revelado.

El cuadro representa a la artista durmiendo en una cama que parece flotar en el cielo. Sobre el dosel yace un esqueleto enorme con las piernas envueltas en dinamita.

"Magnífica iconografía"

"Esta pintura de Kahlo es una imagen muy personal, en la que la artista fusiona motivos folclóricos de la cultura mexicana con el surrealismo europeo", explicó Anna Di Stasi, responsable de arte latinoamericano en Sotheby's.

El dolor y la muerte siempre han sido elementos centrales de su obra. Toda su vida Frida Kahlo tuvo que luchar con una salud frágil, marcada por una enfermedad infantil, la poliomielitis, y un grave accidente de autobús en 1925.

Kahlo, que falleció a los 47 años en 1954, no estaba de acuerdo con el hecho de que su obra fuera asociada al movimiento surrealista, agregó la experta. "Pero a la vista de esta magnífica iconografía, parece completamente pertinente incluirla en esta corriente", estimó Di Stasi.

La pintura fue presentada por la famosa casa de subastas en su nueva sede insignia en Nueva York, el Breuer Building, un edificio modernista de Manhattan que volvió a abrir al público después de haber sido parte del Whitney Museum durante mucho tiempo.

Las obras de mujeres que se han vendido más caras hasta ahora son sobre todo de grandes figuras del siglo XX.

Además del récord anterior de Georgia O'Keeffe, le sigue una gigantesca escultura en forma de araña de la escultora y artista francesa Louise Bourgeois, vendida por 32,5 millones de dólares en 2023.

La venta récord de la obra de Kahlo ocurrió dos noches después de que la casa de remates de Nueva York lograra otra marca, con una pintura del artista austríaco Gustav Klimt que alcanzó los 236,4 millones de dólares.

El Retrato de Elisabeth Lederer, que Klimt pintó entre 1914 y 1916, se convirtió en la segunda obra de arte más cara jamás vendida en una subasta.

La pintura más cara vendida en una subasta sigue siendo el Salvator Mundi, atribuido a Leonardo da Vinci, adquirido por 450 millones de dólares en 2017.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

'Celia en el mundo', un libro joya en Feria del Libro de Miami

La mexicana Fátima Bosch se corona Miss Universo 2025

Así es 'Lumière de l'Infini', corona de Miss Universo valuada en millones de dólares

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La representante federal demócrata por Florida Sheila Cherfilus-McCormick es acusada de fraude. 
BAJO LA LUPA

Acusan a congresista federal de Florida de desviar $5 millones en fondos de FEMA

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
CONDENA

Trump exige el peso de la ley contra radicales demócratas que llamaron a la desobediencia militar

Miss México, Fátima Bosch, desfila en el escenario durante la presentación de trajes típicos de Miss Universo 2025 en la provincia de Nonthaburi, al norte de Bangkok.
CERTAMEN

Conozca a las candidatas latinas a la corona de Miss Universo 2025

La mexicana Fatima Bosch celebra su victoria en el certamen de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, el 21 de noviembre de 2025.
CERTAMEN DE BELLEZA

La mexicana Fátima Bosch se corona Miss Universo 2025

Junta de escuelas públicas del condado Miami-Dade. 
ATENCIÓN PADRES

Escuelas Públicas de Miami-Dade cerrarán del 27 al 28 de noviembre por Acción de Gracias

Te puede interesar

Watson Island
DESACUERDO

Miami congela venta de su terreno más codiciado en Watson Island por discrepancias en valoración
Juan Carlos Porras, congresista estatal de Florida. 
UN ALIVIO

Florida: Representante Porras quiere eximir del pago de impuestos locales a mayores de 65 años

La mexicana Fatima Bosch (C) es coronada mientras celebra su victoria en el certamen de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, el 21 de noviembre de 2025.
CERTAMEN DE BELLEZA

En imágenes: Reviva momentos finales de Miss Universo 2025

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, envía su primer mensaje tras la consumación del golpe de Estado de Maduro
CRISIS

Edmundo González Urrutia alerta sobre emergencia nutricional en Venezuela

Imagen referencial de uno de los cruceros de Carnival. 
TRAGEDIA

Emergen nuevos detalles en el caso de una joven de Florida encontrada muerta en aguas internacionales