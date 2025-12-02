Huevo de Invierno de Fabergé rompe récord en subasta por 22,9 millones de libras

Huevo de Invierno, considerado una de las piezas más bellas creadas por el joyero Fabergé rompió récord de ventas en una reciente subasta.

LONDRES.- El Huevo de Invierno , considerado una de las piezas más bellas creadas por el joyero Fabergé, se subastó este martes en Londres por la suma récord de 22,9 millones de libras (USD 30 millones), estableciendo un nuevo récord mundial.

Esto último lo informó Margo Oganesian en un comunicado, responsable del departamento de Fabergé y obras rusas de la casa de subastas Christie's.

La joya, que despertó el interés de coleccionistas internacionales, estaba valorado en más de 20 millones de libras por Christie's, que no reveló ni la identidad ni la nacionalidad del comprador.

Nicolás II, el último zar de Rusia, encargó el objeto en 1913 a la Casa Fabergé, como regalo a su madre. El Winter Egg está tallado en un frágil cristal de roca y adornado con más de 4.500 diamantes.

El récord anterior para una joya similar se estableció en 2007, cuando el llamado huevo Rothschild, fue vendido por la misma casa por casi 9 millones de libras (unos 11,25 millones de dólares) a un coleccionista ruso.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Christie's (@christiesinc)

Historia

La casa de joyería y orfebrería rusa Fabergé creó un total de 50 huevos para la familia imperial rusa con motivo de las fiestas de Pascua, antes de la caída del régimen en 1917.

Nicolás II fue ejecutado en 1918. Su madre, la emperatriz María Fiódorovna Románova, a quien le había regalado el 'Winter Egg', murió en Dinamarca en 1928.

"De esos 50 huevos, solo 43 siguen existiendo", detalló a finales de noviembre Oganesian.

El Winter Egg fue trasladado de San Petersburgo a Moscú en los años 1920, donde fue vendida por los bolcheviques. Allí lo compró un joyero londinense y, en 1949, se volvió a vender en una subasta en la capital británica.

"Durante 20 años, los expertos y especialistas lo perdieron de vista, hasta que fue redescubierto en 1994 y puesto a la venta por Christie’s en Ginebra", explicó Oganesian.

Ocho años más tarde, en 2002, se vendió de nuevo, esta vez en Nueva York, por 9,6 millones de dólares, un récord para los huevos creados por Fabergé.

FUENTE: AFP