Cómo vota el estado de Florida las propuestas de enmiendas

Un hombre ejerce su derecho al voto en un colegio electoral en Miami, Florida. EFE

MIAMI.- Presentar un referendo en las urnas no es tarea fácil. La puede proponer el Congreso estatal con sus respectivos argumentos y dificultades de éxito, o el pueblo reunir las firmas necesarias según indican los estatutos del estado.

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Aumentar la cantidad de dinero que puede retenerse en el fondo de estabilización presupuestaria, del 10 % al 25 % de los ingresos generales recaudados, entre otros detalles. Rechazada con 59.09%

Enmienda 2

Eximir impositivamente los bienes muebles tangibles que se encuentren habitualmente o estén normalmente presentes en terrenos clasificados como agrícolas. Rechazada con 58.23%

Enmienda 3

Aumentar la exención impositiva por vivienda familiar, para todos los impuestos no escolares, de $50,000 a $150,000 en el año 2027 y a $250,000 en el año 2028, y a partir de entonces, se ajustará en función de la inflación. Aprobada con 62%