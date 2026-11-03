martes 3  de  noviembre 2026
ELECCIONES 2026

Cómo vota el estado de Florida las propuestas de enmiendas

El electorado de Florida, con sus más de 23 millones de habitantes y unos 13 millones inscritos para votar, decide el futuro de una serie de importantes referendos

Un hombre ejerce su derecho al voto en un colegio electoral en Miami, Florida.
Un hombre ejerce su derecho al voto en un colegio electoral en Miami, Florida. EFE
Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

MIAMI.- Presentar un referendo en las urnas no es tarea fácil. La puede proponer el Congreso estatal con sus respectivos argumentos y dificultades de éxito, o el pueblo reunir las firmas necesarias según indican los estatutos del estado.

Enmienda 1

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Aumentar la cantidad de dinero que puede retenerse en el fondo de estabilización presupuestaria, del 10 % al 25 % de los ingresos generales recaudados, entre otros detalles. Rechazada con 59.09%

Enmienda 2

Eximir impositivamente los bienes muebles tangibles que se encuentren habitualmente o estén normalmente presentes en terrenos clasificados como agrícolas. Rechazada con 58.23%

Enmienda 3

Aumentar la exención impositiva por vivienda familiar, para todos los impuestos no escolares, de $50,000 a $150,000 en el año 2027 y a $250,000 en el año 2028, y a partir de entonces, se ajustará en función de la inflación. Aprobada con 62%

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