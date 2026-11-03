Legisladores de Miami-Dade retienen sus escaños en Tallahassee, Cutler Bay va a segunda vuelta por alcaldía

Gulfstream Elementary School, ubicado en 20900 SW 97 Ave., fue uno de los centros de votación que DLA recorrió durante la cobertura.

MIAMI.- La senadora republicana Alexis María Calatayud, su correligionaria Ana María Rodríguez y los representantes estatales Omar Blanco y Kevin Chambliss conservaron sus respectivos escaños en Tallahassee, mientras Vicki López ganó la elección especial del Distrito 5 de la Comisión de Miami-Dade. En Cutler Bay, la alcaldía y uno de los puestos del Concejo tendrán que definirse en una segunda vuelta, después de que ninguno de los aspirantes alcanzara la mayoría requerida.

Los resultados preliminares mostraron continuidad en las cuatro contiendas legislativas seguidas durante la jornada por DIARIO LAS AMÉRICAS. Los republicanos conservaron los dos puestos senatoriales, mientras la Cámara estatal mantuvo su representación dividida entre ambos partidos. En el ámbito condal, López se impuso a Rob Piper con el 60,58 % de los sufragios.

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Las cifras corresponden al reporte de la Oficina de la Supervisora de Elecciones de Miami-Dade, actualizado a las 9:56:30 p. m. del martes. El conteo todavía era preliminar y permanecía sujeto a la revisión de las boletas provisionales, las declaraciones juradas para subsanar firmas y la certificación oficial.

La jornada en el sur de Miami-Dade

Un recorrido de DIARIO LAS AMÉRICAS por centros electorales de Cutler Bay y Homestead encontró poca afluencia durante distintos momentos del día. La observación correspondió exclusivamente a los periodos de las visitas y no representó por sí sola el nivel definitivo de participación.

La votación presencial estuvo precedida por una importante actividad electoral. Según el reporte no oficial de la Oficina de la Supervisora de Elecciones, con corte de las 7:50 a. m. del martes, Miami-Dade había contabilizado 354.257 sufragios anticipados presenciales y 189.918 boletas devueltas por correo, para un acumulado de 544.175 votos entre ambas modalidades.

Al cierre del reporte nocturno, el condado contabilizaba 788.080 boletas, equivalentes al 60,01 % de los 1.313.268 electores registrados. Para entonces se habían informado 762 de los 773 recintos electorales. La votación del día y las boletas por correo figuraban todavía como parcialmente reportadas, mientras el voto anticipado estaba completamente contabilizado.

Los centros permanecieron abiertos hasta las 7:00 p. m. Los ciudadanos que se encontraban en fila a esa hora pudieron ejercer su derecho al voto antes del cierre de las urnas.

Distrito 38 del Senado

La senadora republicana Alexis María Calatayud conservó su puesto en el Distrito 38 tras imponerse al demócrata Richard Lamondin Jr. y a Jeffrey “Doc” Solomon, candidato sin afiliación partidista.

Calatayud obtuvo 92.137 votos, equivalentes al 49,49 %, frente a los 90.676 sufragios de Lamondin, que representaron el 48,71 %. Solomon alcanzó 3.346 votos, para el 1,80 %.

La diferencia entre los dos principales aspirantes fue de apenas 1.461 sufragios. Los 171 recintos correspondientes a esta demarcación habían reportado sus resultados al momento del corte consultado.

El distrito comprende Cutler Bay, Key Biscayne, Palmetto Bay, Pinecrest y South Miami, además de sectores de Coral Gables, Homestead, Miami y comunidades no incorporadas del condado.

Distrito 40 del Senado

En el Distrito 40, la senadora republicana Ana María Rodríguez consiguió la reelección frente al demócrata José Antonio Stoute y Ramiro Orta, quien participó sin afiliación partidista.

Rodríguez acumuló 77.198 votos, equivalentes al 55,23 %. Stoute recibió 60.963 sufragios, para el 43,62 %, mientras Orta obtuvo 1.605, que representaron el 1,15 %.

La demarcación comprende Miami-Dade y Monroe, por lo que el escrutinio incluye sufragios de ambos condados. Al corte consultado se habían reportado 120 de los 122 recintos correspondientes al distrito.

Dos escaños de la Cámara estatal

En el Distrito 115 de la Cámara de Representantes de Florida, que incluye Cutler Bay, el republicano Omar Blanco retuvo su puesto frente al demócrata Marcos Reyes.

Blanco recibió 37.569 votos, equivalentes al 53,11 %, mientras Reyes obtuvo 33.163 sufragios, para el 46,89 %. Los 56 recintos de esta demarcación habían completado el reporte.

El Distrito 117, que comprende parte de Homestead, también mantuvo a su representante demócrata. Kevin Chambliss se impuso al republicano Miguel Granda con 29.184 votos, equivalentes al 64,22 %, frente a los 16.260 sufragios de su contrincante, que representaron el 35,78 %. En este caso, los 39 recintos también habían informado sus resultados.

Los representantes estatales cumplen periodos de dos años y los senadores, mandatos de cuatro. Ambas cámaras intervienen en la aprobación de leyes y del presupuesto de Florida, con decisiones sobre educación, vivienda, seguros, salud, infraestructura, medioambiente y asignaciones para proyectos locales.

Vicki López gana en el Distrito 5

La elección especial del Distrito 5 de la Comisión de Miami-Dade enfrentó a Vicki López y Rob Piper en una contienda formalmente no partidista.

López obtuvo 27.250 votos, equivalentes al 60,58 %, frente a los 17.729 sufragios de Piper, para el 39,42 %. La diferencia fue de 9.521 votos. Los 55 recintos de esta demarcación habían reportado sus resultados.

López llegó a la Comisión mediante un nombramiento realizado después de la elección de Eileen Higgins como alcaldesa de Miami. La ganadora ocupará el puesto durante la parte restante del mandato, que concluye en noviembre de 2028.

El Distrito 5 abarca sectores del centro de Miami, Brickell, La Pequeña Habana y Miami Beach. Aunque no forma parte del recorrido realizado durante el día por Cutler Bay y Homestead, su resultado integró las asignaciones electorales seguidas por este medio.

Cutler Bay: dos cargos pendientes

Los residentes de Cutler Bay tendrán que regresar a las urnas el próximo 1 de diciembre para elegir alcalde. La contienda enfrentó a Ricardo De Melo Gomes, Robert “B.J.” Duncan, Suzy Lord y Clint Rodriguez, quienes aspiraban a suceder a Tim Meerbott, impedido de buscar otro mandato por el límite de periodos.

Lord terminó en primer lugar con 5.126 votos, equivalentes al 34,54 %, seguida de Duncan, quien consiguió 4.840 sufragios, para el 32,61 %. De Melo Gomes obtuvo 4.249 votos, que representaron el 28,63 %, mientras Rodriguez alcanzó 627, para el 4,22 %.

Como ninguno superó el 50 % exigido por la normativa municipal, Lord y Duncan deberán enfrentarse en una segunda vuelta.

El escaño 1 del Concejo también quedó pendiente. Mary Ann Mixon encabezó esa contienda con 6.051 votos, equivalentes al 43,50 %. Ricky Fernandez recibió 5.046 sufragios, para el 36,27 %, y James Richie Hawkins obtuvo 2.814, que representaron el 20,23 %.

Mixon y Fernandez disputarán igualmente la segunda votación del 1 de diciembre, al no haber alcanzado ninguno la mayoría requerida.

En el escaño 3, Rene Gomez consiguió la victoria con 7.235 votos, equivalentes al 53,05 %, frente a los 6.404 sufragios de Richard Ramirez, para el 46,95 %. Los tres aspirantes municipales tenían mandatos de cuatro años en disputa, y los 11 recintos de Cutler Bay habían reportado sus resultados.

Del recorrido al resultado

La jornada dejó un panorama de continuidad en la representación legislativa del sur de Miami-Dade. Calatayud, Rodríguez, Blanco y Chambliss conservaron sus puestos, mientras López obtuvo el respaldo de los electores del Distrito 5 de la Comisión condal.

En Cutler Bay, la renovación de la alcaldía y de uno de los puestos del Concejo tendrá que esperar hasta diciembre. La segunda vuelta completará la definición de las autoridades municipales y permitirá conocer quiénes asumirán las responsabilidades de gobierno durante los próximos cuatro años.