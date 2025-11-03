lunes 3  de  noviembre 2025
SUCESOS

Tiroteo en Cutler Bay deja herido a un adolescente de 14 años

El incidente ocurrió el sábado alrededor de las 8:00 de la noche mientras el menor caminaba hacia una tienda del vecindario.

Agentes del Departamento de Policía de Miami-Dade durante labores de patrullaje y servicio comunitario.

JESÚS HERNÁNDEZ - DLA
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

Cutler Bay. — Lo que parecía una noche tranquila en Cutler Bay terminó interrumpido por el estruendo de los disparos. Eran cerca de las ocho cuando un adolescente de 14 años, que caminaba rumbo a una tienda del vecindario, quedó atrapado en medio del fuego cruzado.

De acuerdo con el reporte policial, el proyectil alcanzó la mano derecha de la víctima, quien se vio obligada a correr en busca de ayuda antes de ser trasladada a un hospital del área, donde permanece fuera de peligro.

Los detectives informaron además que el incidente tuvo lugar en las inmediaciones de la calle 191 y la avenida 14 del suroeste de la ciudad. En la escena, los agentes hallaron múltiples casquillos de bala y una prenda de vestir sobre el pavimento con rastros de sangre, evidencia que ahora forma parte de la investigación.

Vecinos relataron que escucharon una ráfaga de más de veinte disparos consecutivos. “Parecía una guerra”, dijo uno de ellos en entrevista con un medio local.

Hasta ahora, la Oficina del Alguacil de Miami-Dade (MDSO) no ha detenido a ninguna persona relacionada con el caso y mantiene abierta la investigación.

Las autoridades piden la colaboración ciudadana: cualquier información puede reportarse de forma anónima al (305) 471-8477 (TIPS) de la Línea de Alto al Crimen.

