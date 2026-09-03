Tren de Tri-Rail arrolla y mata a un hombre en Fort Lauderdale

Imagen referencia de un tren del sistema Tri-Rail en la Florida.

MIAMI.- Un hombre murió la mañana de este jueves tras ser arrollado por un tren de Tri-Rail en Fort Lauderdale, confirmó la Policía de esa ciudad.

Una llamada al número de emergencias, recibida alrededor de las 6:15 a.m., alertó sobre la presencia de un cuerpo junto a los rieles en la cuadra 6200 de North Andrews Avenue.

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Los agentes enviados a la zona comprobaron que la formación ferroviaria había impactado a la víctima. Los paramédicos declararon su fallecimiento en el sitio.

El nombre del individuo no había sido divulgado mientras se completaban las diligencias correspondientes y la notificación a sus familiares.

Los detectives recopilaron evidencias para esclarecer la secuencia del hecho. La información preliminar no precisa por qué el fallecido se encontraba en el trayecto ni qué sucedió durante los minutos previos.

La investigación permanece abierta y se esperan nuevos datos una vez concluyan las primeras indagaciones.