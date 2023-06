Trump se declara no culpable y se despide de Miami tras visitar el Versailles

MIAMI —El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró no culpable este martes en una corte en Miami de 37 cargos federales por supuesto mal manejo de documentos clasificados.

El expresidente recibió instrucciones por parte del juez Jonathan Goodman de no contactar con posibles testigos. A Trump no se le impusieron restricciones de viaje, tanto domésticas como internacionales. Tampoco se le retiró su pasaporte.

No se ha determinado cuando será la próxima audiencia, ni la fecha de inicio del juicio. Su exayudante Walt Nauta, coacusado en el caso, no pudo ser encausado debido a que no tenía representación legal en el estado de la Florida y tendrá que responder en dos semanas.

Durante los 47 minutos que duró la audiencia, a Trump se le pudo ver taciturno, con el ceño fruncido y sin hablar, dejándole la defensa a sus abogados. En la sala del tribunal también estaba el fiscal especial Jack Smith, a cargo de la acusación, la primera que busca imputar cargos federales a un expresidente en la historia de EEUU.

A la salida de la corte, en el downtown de Miami, Trump saludó a los simpatizantes, que corrieron al lado del auto del presidente. En una parada no anunciada, la caravana del expresidente se detuvo en el café Versailles, el l habitual punto de encuentro del exilio cubano.

En la famosa locación dijo a sus seguidores que el país se había convertido en un lugar "corrupto" y "en declive".

"Tenemos un gobierno que está fuera de control", dijo el expresidente ante una multitud de seguidores en lo que parecía un acto más en su campaña presidencial. La comunidad cubanoamericana de Florida es un bloque de votantes republicanos sustancial en un estado políticamente competitivo.

Trump regresó poco después a Nueva Jersey a bordo de su avión. Está previsto que celebre un acto de recaudación de fondos esta misma noche.

Minuto a Minuto

Simpatizantes y contradictores del expresidente Donald Trump se apostaron desde muy temprano en los alrededores de la Corte Federal en Miami, a pocas horas de que comience la vista judicial dentro del proceso penal que se le sigue al precandidato republicano.

Un nutrido grupo de seguidores del exmandatario reclamaban justicia, por lo que llaman una “cacería de brujas”, mientras que algunos detractores demandaban el encarcelamiento del extitular de la Casa Blanca.

“Justicia, justicia”, vociferaba un cubano llegado al sur de la Florida hace 34 años. “¿Por que también no enjuician al presidente Biden con todo lo que se le ha señalado”, se preguntó el simpatizante de Trump Jhonny Leyva.

Un coro de voces altisonantes pidiendo “Libertad, libertad” para el exmandatario retumbaba a cada momento en las inmediaciones del tribunal federal.

El desmonte de una pancarta que asociaba al comunismo con la prensa del país generó momentos de tensión.

Oficiales federales del Departamento de Seguridad Nacional acordonaron el área del poste donde se encontraba la pancarta cuando algunos manifestantes comenzaron a pedir que no fuera retirada.

Florencio Rodríguez, otro cubano que se desplazó hasta la corte, dijo que confiaba en la justicia, aunque expresó malestar por los momentos que está pasando el expresidente.

Entretanto, un hombre que portaba una cabeza de cerdo atravesada por una lanza causó roces con quienes expresaban su apoyo a Trump.

“Este es un país libre y puedo estar aquí”, sostuvo el opositor.

Las autoridades policiales informaron que estaban investigando la presencia de un paquete sospechoso en el área. Luego el vocero de la policía de Miami, Michael Vega, dijo que se trataba de una falsa alarma. No obstante, el área fue despejada por parte de agentes federales.

El perímetro de seguridad en los alrededores de la corte fue ampliado tras el anuncio de un paquete sospechoso en el área. Esto obligó a la prensa a situarse en una zona más distante del edificio de la corte.

Contradictores de Trump también se fueron congregando poco a poco en el área asignada por las autoridades. Exhibían pancartas con mensajes como “Nadie está por encima de la ley” y otras que hablaban de las investigaciones en contra del exmandatario.

La presencia de un paquete sospechoso hizo que las autoridades movieran del lugar a los periodistas que se encontraban ubicados desde el día anterior. Algunos representantes de la prensa tuvieron que irse a edificaciones vecinas para reportar sus informaciones.

Una vez las autoridades descartaron que el paquete hallado en el área no se trataba de algún material peligroso, los periodistas pudieron volver a los sitios donde se encontraban anteriormente.

En un estacionamiento de Walmart en Orlando, unas cuatro docenas de simpatizantes de Trump vestidos con ropa roja, blanca y azul abordaron dos autobuses para el viaje de cuatro horas a Miami para mostrar su apoyo frente al juzgado federal donde comparecería el expresidente.

Algunos vestían camisetas que decían "Donald Trump no hizo nada malo" y gorras con la leyenda "Porque Estados Unidos nunca puede ser demasiado grande".

“Él ha hecho mucho por nosotros. Esto es lo que podemos hacer por él. Esto es lo que debemos hacer por él”, dijo Laurie Pettengill, quien condujo desde Homosassa Springs, en la costa del golfo de Florida, al otro lado del estado para hacer el viaje.

Miriam Ramírez portaba un cartel adornado con pequeñas banderas estadounidenses. Ella dijo que los cargos federales eran una continuación del acoso fiscal que Trump ha enfrentado durante años. “Esto ha estado sucediendo desde que se convirtió en presidente”, dijo Ramírez.

El viaje fue organizado por un grupo de base llamado Asamblea Republicana de Florida, que originalmente había previsto cuatro autobuses para hacer el viaje, pero se conformó con solo dos.

Trump, que este miércoles 14 de junio cumple 77 años, llegó al tribunal, entre medidas de seguridad. Allí se declaró "no culpable". "Indudablemente nos declaramos no culpable", dijo Todd Blanche, el abogado de Trump.

Más tarde, seguidores de Trump le dieron una calurosa bienvenida a su paso por el Restaurante Versailles, donde le cantaron "feliz cumpleaños" y se tomaron fotos con él. Poco después partió al aeropuerto, donde subió a su avión rumbo a Nueva Jersey, donde tiene programado un discurso en su club de golf de Bedminster.

Por primera vez en la historia de Estados Unidos un expresidente es acusado formalmente por un fiscal. Donald Trump, el presidente número 44 de la nación, comparece ante el Tribunal Federal en Miami para escuchar los 37 cargos que se le imputan, por supuesta obstrucción a la investigación de FBI y el Gran Jurado, ocultación y retención de documentos clasificados.

Trump ha negado cada una de las acusaciones y asegura que se defenderá, pero según la imputación del fiscal Jack Smith, el 30 de marzo, el Buró Federal de Investigaciones -FBI, por sus siglas en inglés- abrió una investigación contra el exmandatario por retener documentación clasificada en Mar-a-Lago, Palm Beach, que además de ser la residencia de Trump es un gran club de golf.

Al mes siguiente, un Gran Jurado comenzó a investigar al exmandatario y solicitó que devolviera los documentos clasificados.

El fiscal plantea que Trump "deliberadamente ocultó los documentos" y "ordenó a su ayudante Waltine Nauta esconder algunas cajas de documentos para que ni su propio abogado supiera de su existencia".

La acusación reconoce que el exmandatario tenía derecho legal a acceder a los documentos más secretos de la nación, donde se incluye información sobre la defensa nacional e información de las agencias de inteligencias.

Pero la acsuación también plantea que Trump no estaba autorizado a trasladar los dichos papeles a su residencia en Mar-a-lago cuando dejó la Casa Blanca en enero de 2021". “Trump no estaba autorizado a poseer o retener los documentos clasificados”, establece la acusación.

Algo que llama la atención en la acusación es que los documentos clasificados como secretos se encontraban sin la debida custodia. “Trump colocó varias cajas en salones, baños, espacios de oficinas”, asegura el informae del fiscal.

Es oportuno aclarar que según la orden ejecutiva 13526 de diciembre de 2009, se considera información TOP SECRET y SECRET aquella cuya divulgación no autorizada cause daño excepcionalmente grave a la seguridad nacional.

Entre los documentos que Trump guardó en cajas había información sobre defensa y la capacidad armamentista de EEUU y otros países, programas nucleares de EEUU y potenciales vulnerabilidades de EEUU y sus aliados en caso de ataque. “Desvelar sin autorización el contenido de esos documentos podría poner en riesgo la seguridad nacional y las relaciones con países extranjeros, la seguridad de militares estadounidenses, recursos humanos y expondría los métodos de recolección de información utilizados por la inteligencia”.

La acusación sostiene que, en julio de 2021, en una conversación grabada con un publicista y escritor en el Trump National Golf Club in Bedminster, Nueva Jersey, el expresidente mostró y describió un plan de ataque, que según reconoció estaba preparado por él. “El propio Trump dijo a las personas ahí reunidas que se trataba de información confidencial y secreta”.

Acorde con el informe, el propio exmandatario sostuvo que pudo haber desclasificado dichos documentos: “Ahora, no puedo sabes, aún estos son secretos”.

Al mes siguiente, en el mismo lugar, Trump mostró supuestamente un mapa secreto a un representante de su Comité de Acción Política. Una persona que no estaba autorizada a acceder a información secreta. El documento tenía que ver con una operación militar. Es esta ocasión el exmandatario volvió a reconocer que no debía estar mostrando esos documentos.

La acusación alega que el 7 de diciembre de 2021, Nauta encontró el contenido de varias cajas de documentos diseminados por el suelo de la habitación donde se almacenaba, incluidos documentos marcados como SECRET/REL TO USA, FVEY, que significa que son documentos que solo podía leer miembros de la inteligencia aliada, Australia, Canadá, Nueva Zelandia, el Reino Unido y EEUU.

Nauta envió un texto con una foto a un empleado de Trump donde decía: “Abrí la puerta y me encontré esto”.

El 11 de mayo de 2022 el Gran Jurado exigió la devolución de los documentos clasificados que se encontraba en Mar-a-Lago.

La fiscalía federal acusa Trump de mentir al FBI y al Gran Jurado porque cuando entregó los documentos, no los entregó todos. "Ordenó a Nauta que escondiera unas cajas".

Cuando el FBI fue a la residencia de Trump para recopilar los documentos recibieron tres docenas y una declaración jurada firmada por los abogados del expresidente donde certificaban que habían cumplido con la petición del Gran Jurado.

Según la acusación, "las cámaras de vigilancias de Mar-a-lago mostraron el movimiento que hubo de cajas".

Por ello, a pesar de Trump sostener que había entregado los papeles, cuando el FBI ejecutó la orden de registro autorizada el fiscal, encontró 102 documentos clasificados. De los 27 que estaban en la oficina del exmandatario, 6 tenían el sello de TOP SECRET, 36 SECRET, y 28 clasificados como confidenciales.

En otra habitación, que servía de almacén, el FBI encontró 75 documentos, de ellos 11 clasificados como TOP SECRET, 36 SECRET, 28 confidenciales.

El martes 13 de junio, a las 3.00 pm el expediente Trump y su ayudante Nauta, quien también está acusado, deberá comparecer en la Corte Federal de Miami. En la sala durante la comparecencia no se permitirá fotografías, ni que los miembros de la prensa usen sus dispositivos electrónicos.

Trump enfrenta 37 cargos relacionados con el mal manejos de documentos clasificados, incluidos 31 cargos en virtud del estatuto de la Ley de Espionaje, al retener de manera deliberada información relacionada con la defensa nacional. Además, de los cargos de obstrucción a la justicia y hacer declaraciones falsas.

Se espera que ambos se declaren inocentes y que más tarde se anuncie la fecha de un juicio cuando el expresidente Trump responda formalmente a cada una de las acusaciones.