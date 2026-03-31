martes 31  de  marzo 2026
Conflicto bélico

Trump anuncia que prevé la retirada de EEUU de Irán "en dos o tres semanas"

Sobre el estrecho de Ormuz y dijo que la seguridad en la zona ya no será un asunto de EEUU y que " Francia, China y otros países podrán abastecer sus barcos y arreglárselas por sí mismos"

Un caza bombardero estadounidense del portaviones Abraham Lincoln que continúa sus operaciones aéreas contra objetivos militares en Irán mientras navega en aguas regionales.

Un caza bombardero estadounidense del portaviones Abraham Lincoln que continúa sus operaciones aéreas contra objetivos militares en Irán mientras navega en aguas regionales.

@CENTCOM
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que su país prevé "retirarse" de Irán “en dos o tres semanas”, tras asegurar que las recientes operaciones han alcanzado los objetivos militares trazados.

Al ser interrogado sobre los altos precios de los combustibles en Estados Unidos desde el inicio de la guerra, Trump dijo: "Todo lo que tengo que hacer es irme de Irán, y lo haremos muy pronto, y (los precios) se vendrán abajo".

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A continuación mencionó un plazo de "dos, quizá tres semanas".

"Queremos eliminar absolutamente todo lo que tienen. Es posible que lleguemos a un acuerdo antes de eso, porque vamos a atacar puentes, y ya hemos atacado algunos; atacaremos algunos puentes, tengo un par de puentes muy buenos en mente", amenazó.

"Pero si ellos se sientan a la mesa, será bueno. Aunque no importa si vienen o no", aseveró.

"Anoche destruimos una gran cantidad de instalaciones de fabricación de misiles (…) los hemos golpeado muy duro", agregó el republicano para justificar que la mayoría de objetivos militares de Estados Unidos estarían cumplidos.

Estrecho de Ormuz

Además, Trump dijo que es posible que encuentren un acuerdo antes de la retirada pero que eso "ya no importa" porque con los daños que han provocado "les tomará de 15 a 20 años reconstruir" lo que han destruido.

Posteriormente, el mandatario fue cuestionado sobre la reapertura del estrecho de Ormuz y dijo que la seguridad en la zona ya no será un asunto de Estados Unidos y que " Francia, China y otros países podrán abastecer sus barcos y arreglárselas por sí mismos".

Ayer, Trump pidió a los países que se han negado a apoyar en la ofensiva militar contra Irán que actúen con "coraje" y "tomen" el estrecho de Ormuz: "Lo más complicado ya está hecho. Vayan por su petróleo", indicó en Truth Social.

Irán ha cerrado esta ruta con ataques a petroleros y solo ha permitido el paso de algunos buques cisterna cerca de sus costas como táctica para ejercer presión económica mundial durante el conflicto.

Mientras, un petrolero kuwaití recibió la madrugada del martes el impacto de un proyectil lanzado desde Irán mientras estaba en el puerto de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, según la Corporación Petrolera de Kuwait.

FUENTE: Con información de EFE y AFP

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