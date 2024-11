Trump vota en Florida y dice que reconocería su derrota "si las elecciones son limpias"

El candidato republicano, Donald Trump, expresidente de los EEUU, se dirige a los presentes tras emitir su voto en el Morton and Barbara Mandel Recreation Center, en West Palm Beach, Florida, el 5 de noviembre de 2024.

"Si pierdo unas elecciones, si son limpias, sería el primero en reconocerlo", dijo Trump, después de llamar "locos" a quienes han asegurado durante la campaña que no aceptaría otro resultado que no fuera vencer en estas presidenciales.

No obstante, el candidato republicano asegura sentirse "muy confiado" para esta noche electoral y que está convencido de que ganará, descartando incluso que las elecciones sean tan reñidas como vaticinan las encuestas.

"He oído que nos está yendo muy bien en todas partes (...) Ni se acercará", reveló el expresidente, quien destaca esta última campaña como la "mejor" de las tres que ha tenido en sus aspiraciones de llegar a la Casa Blanca.

A pesar de haberse mostrado convencido de su triunfo ante los medios, Trump no ha perdido la ocasión de protestar por el sistema electoral estadounidense, al cual ha reprochado tardar demasiado en ofrecer los resultados.

Para Trump se trata de un "proceso demasiado complicado" que ha provocado que se presentaran numerosos y cuantiosos pleitos legales para cuestionar estos últimos años los resultados de las pasadas presidenciales cuando se podría agilizar con una papeleta. "El papel es más sofisticado ahora que los ordenadores", dijo.

"Es increíble. No hay nada que puedas hacer para engañar. Y no te cuesta prácticamente nada. Gastamos cientos de millones de dólares en estas campañas. Se podría hacer por el 8 por ciento del costo y tener mayor precisión, y no estar preocupados por cuándo lo anunciara Pensilvania. Es una pena", aseguró.

