Un hombre apuñalado y tres heridos en una cadena de robos de vehículos en Miami-Dade

Imagen de referencia del carro de patrullas de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.

MIAMI.- Tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros médicos tras una serie de robos violentos de vehículos registrados la noche del jueves en distintos puntos del suroeste de Miami-Dade, informó la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO).

La secuencia de hechos comenzó alrededor de las 8:43 p.m., cuando uniformados acudieron a un reporte de robo a mano armada en las inmediaciones de Southwest 67th Avenue y Bird Road.

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Al llegar al lugar, los detectives encontraron a un hombre con heridas de gravedad. De acuerdo con la agencia, la víctima fue golpeada y apuñalada antes de que le quitaran su automóvil.

Equipos de Miami-Dade Fire Rescue (MDFR) llevaron al lesionado a un centro asistencial, donde permanecía en condición crítica.

Horas después, investigadores respondieron a otros dos hechos con características similares en West Kendall. Uno de los casos fue reportado cerca de la avenida 137 y Miller Drive, mientras que el otro tuvo lugar en una estación de servicio ubicada en las intersecciones de la 157 y Kendall Drive.

Las otras dos personas involucradas recibieron atención médica y fueron ingresadas en centros hospitalarios, donde sus lesiones fueron descritas como estables.

Mientras desarrollaban labores de búsqueda, efectivos de la agencia localizaron uno de los automóviles sustraídos en las cercanías de la 152 y Sunset Drive.

Según MDSO, un individuo que coincidía con la descripción difundida por los investigadores abandonó el vehículo e intentó escapar corriendo. Tras una persecución a pie, el sujeto fue detenido.

La Oficina del Alguacil indicó que detectives de la Unidad de Robos continúan recopilando evidencia para establecer si los tres casos están relacionados entre sí y determinar qué vínculo podría existir entre los hechos y la persona arrestada.

Las pesquisas permanecen activas y la información divulgada hasta el momento es preliminar, por lo que podría modificarse a medida que avance el caso.