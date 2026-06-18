jueves 18  de  junio 2026
TRAS LAS REJAS

Vandaliza balón gigante de la FIFA en Miami Beach y es arrestado

El sospechoso confiesa haber cortado una pelota inflable gigante de la FIFA exhibida durante el Mundial en Miami Beach. Enfrenta un cargo por daños criminales superiores a 1.000 dólares

Jorden Stephen Perozo, residente de Miami Beach, acusado de vandalizar representación de balones FIFA.

Jorden Stephen Perozo, residente de Miami Beach, acusado de vandalizar representación de balones FIFA.

CORRECTIONS AND REHABILITATION
Mapa de Miami Beach con la ubicación de los distintos balones de futbol.&nbsp;

Mapa de Miami Beach con la ubicación de los distintos balones de futbol. 

Balones colocados en distintas áreas de Miami Beach&nbsp;

Balones colocados en distintas áreas de Miami Beach 

CESAR MENENDEZ DLA
Uno de los 48 balones ubicados en Miami Beach.&nbsp;

Uno de los 48 balones ubicados en Miami Beach. 

CESAR MENENDEZ DLA

MIAMI .– Un hombre de 34 años fue arrestado tras ser acusado de destruir una pelota inflable gigante de la FIFA que formaba parte de las exhibiciones instaladas en Miami Beach con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Según el informe policial, Jorden Stephen Perozo, residente de Miami Beach, fue detenido este lunes y enfrenta un cargo por daños criminales, causando pérdidas valoradas en más de 1.000 dólares.

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Vandaliza balones FIFA

El incidente ocurrió en la intersección de la calle 71 y Rue Vendome, donde estaba expuesto un balón inflable gigante decorado con los colores de Uruguay. La instalación formaba parte de las actividades organizadas mientras Miami recibe los partidos del Mundial, incluido el encuentro entre Uruguay y Arabia Saudita.

De acuerdo con las autoridades, un testigo observó a un hombre cortando la estructura inflable antes de huir rápidamente en un scooter eléctrico. La descripción proporcionada permitió a la policía iniciar la búsqueda del sospechoso.

Como parte de la celebración del mundial FIFA, Miami Beach instaló 48 balones de fútbol gigantes, de 16 pies de altura, en parques y espacios públicos. Cada uno está decorado con los colores de las selecciones participantes en el certamen. Sirven como homenaje y punto de encuentro para aficionados de distintas nacionalidades.

Balón Argentina Miami Beach
Balones colocados en distintas áreas de Miami Beach

Balones colocados en distintas áreas de Miami Beach

Cámaras de vigilancia ayudaron a localizar al sospechoso

La investigación contra el sospechoso avanzó gracias a las cámaras de vigilancia de la ciudad, que permitieron a los agentes ubicar a Perozo mientras se encontraba sentado dentro de un automóvil Nissan estacionado en la zona de la calle 81 y Hawthorne Avenue.

Posteriormente, la policía realizó un procedimiento de identificación presencial con un testigo, quien señaló a Perozo como la persona que había dañado el balón gigante.

Según el reporte, el sospechoso fue trasladado a la estación policial, donde inicialmente afirmó estar intoxicado y dijo no recordar lo ocurrido. Sin embargo, poco después ofreció a los detectives una confesión completa sobre los hechos.

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Uno de los 48 balones ubicados en Miami Beach.

Uno de los 48 balones ubicados en Miami Beach.

Estaba en libertad bajo fianza por otros delitos

Registros carcelarios indican que Perozo permanecía detenido el martes en el Centro Correccional Turner Guilford Knight con una fianza de 2,500 dólares por el nuevo cargo.

Las autoridades también señalaron que al momento de su arresto el acusado se encontraba en libertad bajo fianza por un caso previo que incluye cargos de huir o evadir a un oficial de policía, resistirse a un agente sin violencia y alteración del orden público.

Captura de pantalla 2026-06-02 a la(s) 10.07.56a.m.
Mapa de Miami Beach con la ubicación de los distintos balones de futbol.

Mapa de Miami Beach con la ubicación de los distintos balones de futbol.

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