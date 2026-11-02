lunes 2  de  noviembre 2026
VIOLENCIA

Tiroteo en California deja "múltiples víctimas" mortales y heridos, según las autoridades

Las autoridades en un comunicado confirmaron el hecho, pero no ofrecieron detalles sobre el número de fallecidos ni heridos como tampoco de las circunstancias

Moss Landing, ubicado en la bahía de Monterey, California (California State Parks)

Moss Landing, ubicado en la bahía de Monterey, California (California State Parks)

Por Julián Varela

LOS ÁNGELES.- El Departamento del Alguacil del condado de Monterrey, en el estado de California, respondió en la mañana de este lunes a un incidente armado con “múltiples víctimas” mortales y heridos en la localidad de Moss Landing, aunque aseguró que no existe una amenaza activa para la comunidad.

El suceso ocurrió poco después de la madrugada de este lunes, en Moss Landing, ubicada a unos 29 kilómetros al norte de la ciudad de Monterrey, en la costa central de California.

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El tiroteo se produce solo un par de días después del ocurrido el viernes por la noche en Fairfield, al norte de San Francisco, en una tienda de productos y disfraces de Halloween, en el que murió una mujer embarazada y dejó seis heridos.

En un comunicado, las autoridades confirmaron que el incidente dejó múltiples víctimas, aunque no ofrecieron detalles sobre el número de fallecidos o heridos, ni las circunstancias en las que se produjo el hecho.

Por su parte, la Policía de Parques Estatales de California (California State Parks Police) cerró varias vías de acceso y la playa estatal de Moss Landing como parte de las labores de investigación.

Las autoridades reiteraron que no existe una amenaza activa para los residentes ni para la comunidad.

Moss Landing es un pequeño pueblo costero de la bahía de Monterey, una de las áreas más populares en la actividad pesquera de California y conocida por su industria conservera. El turismo se ha desarrollado, entre otros atractivos, por el acuario que atrae millones de visitantes cada año en una zona de avistamiento de ballenas. Tiene también un parque estatal recreativo muy frecuentado.

En víspera de Halloween muere embarazada en tiroteo

Este viernes, en un tiroteo ocurrido en una tienda Spirit Halloween, en el centro comercial en Fairfield, California, murió una mujer embarazada y otras seis personas resultaron heridas, de acuerdo con la información de las autoridades.

La policía de Fairfield identificó a la víctima mortal como Constance Hages, de 31 años de edad, quien, según sus familiares, estaba embarazada cuando murió.

Otras tres víctimas —un adolescente de 16 años y dos hombres de 19 y 32 años— permanecían en estado crítico hasta la tarde del sábado. Un hombre de 23 años también fue hospitalizado y se encontraba estable, mientras que otras dos víctimas que sufrieron heridas de bala fueron atendidas y dadas de alta, informó la policía.

El jefe de policía de Fairfield, Dan Marshall, declaró a los periodistas el viernes por la noche que el tiroteo ocurrió en el centro comercial Solano Town Center, situado a unos 72 kilómetros (45 millas) al noreste de San Francisco.

De acuerdo con la información preliminar, se cree que el tiroteo “se originó a partir de un incidente dirigido que involucró a un sospechoso” dentro de la tienda, indicó el Departamento de Policía de Fairfield.

Los detectives investigan activamente el caso y se mantienen revisando pruebas “para identificar al responsable”, señaló la policía y añadió que, por el momento, no se darán a conocer las identidades de las víctimas.

La oficina del FBI en Sacramento informó que desplegó a su equipo de respuesta ante pruebas para colaborar con la policía de Fairfield.

“Nuestros pensamientos y oraciones están con las familias de las víctimas”, declaró Spirit Halloween. “Estamos colaborando plenamente con las fuerzas del orden locales mientras investigan las circunstancias que rodean este suceso”.

El incidente ocurrió en la víspera de Halloween, momento en que muchos compradores hacían preparativos de última hora para la festividad. La policía informó que los agentes respondieron al tiroteo a las 8:30 pm, hora local.

Un hombre que se encontraba en el lugar y habló con KCRA, cadena afiliada a CNN, relató que su esposa estaba cerca de la sección de pelucas de la tienda cuando comenzaron los disparos, tras lo cual ella salió corriendo por la puerta de emergencia.

“Dijo que escuchó cinco estruendos fuertes… fue muy ruidoso”, comentó David Bernal a KCRA. “Ahora está en casa y todavía en estado de shock”.

“Me contó que escuchó disparos y vio a gente corriendo, gritando y llorando”, añadió Bernal.

Según Spirit Halloween, la tienda permanecerá cerrada “por respeto a los afectados y para apoyar la investigación en curso”.

El Archivo de Violencia Armada ha registrado al menos 388 tiroteos masivos en todo el país en lo que va del año.

FUENTE: Con información de EFE/El País/CNN

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