lunes 17  de  noviembre 2025
SUCESOS

Una persona muere en accidente de tránsito en la Turnpike en Homestead

La tragedia dejó una víctima mortal y movilizó un amplio operativo de emergencia en la autopista, donde el choque interrumpió el tránsito durante varias horas

EEUU dedica una semana para honrar a los oficiales de la policía&nbsp;

EEUU dedica una semana para honrar a los oficiales de la policía 

PIXABAY
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI. — Un accidente de tránsito con resultado fatal se registró este lunes en la autopista Turnpike, a la altura del marcador de la milla 1 en Homestead, informó la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP).

El siniestro bloqueó completamente la vía, interrumpiendo el tránsito mientras las autoridades realizaban las labores de emergencia e investigación.

Lee además
Ambiente en la edición anterior de la Feria del Libro de Miami.
LITERATURA

Programación de la Feria del Libro de Miami este lunes
Imagen referencial.
SUCESOS

Tiroteo en La Pequeña Habana deja dos adolescentes heridos

El choque provocó un despliegue masivo de patrullas, unidades de bomberos y personal de la unidad de homicidios vehiculares, que trabajaron para asegurar la zona y recopilar evidencia.

Aunque FHP confirmó la muerte de una persona, no se han dado a conocer detalles sobre las circunstancias del accidente ni la identidad de la víctima.

La investigación sigue en curso, y se espera que las autoridades proporcionen más información a medida que avance el caso.

Temas
Te puede interesar

Nando Grill ilumina Miami con árbol navideño de 30 pies: un diseño de El Rey de la Navidad

Dolphins sacuden sus oficinas: ¿cómo luce el panorama a futuro?

La Esquinista de Reme

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, habla durante un despliegue militar en apoyo al presidente Nicolás Maduro en la avenida Bolívar de Caracas el 23 de septiembre de 2025.
Narcotráfico

Cártel de los Soles y Maduro como su líder, a días de ser designados terroristas por el Departamento de Estado

El presidente de EEUU, Donald J. Trump. 
NARCOTRÁFICO

Aviso determinante de Trump a Maduro: puede recibir igual trato que Irán y Al Qaeda, asegura experto

Ecuatorianos acudieron a las urnas para votar en el referéndum. 
Crisis de seguridad

Ecuatorianos rechazan nueva Constitución y el retorno de bases militares extranjeras, un revés para Noboa

Víctor Rosario Miranda.
SUCESOS

Arrestan a aspirante a la alcaldía de Miami-Dade tras persecución en Brickell

Los simpatizantes del candidato presidencial de Chile, José Antonio Kast, del partido Partido Republicano, esperan un discurso después de los primeros resultados de las encuestas de salida de las elecciones generales en Paine, al sur de Santiago, el 16 de noviembre de 2025.
Segunda vuelta

Comunista Jeannette Jara y el conservador José Antonio Kast disputarán balotaje presidencial en Chile

Te puede interesar

Imagen de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en Washington.
INMIGRACIÓN

La Corte Suprema decide revisar la norma de Trump que restringe el asilo en la frontera sur

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de EEUU, Donald J. Trump. 
NARCOTRÁFICO

Aviso determinante de Trump a Maduro: puede recibir igual trato que Irán y Al Qaeda, asegura experto

Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
VOLAR CON NORMALIDAD

FAA pone fin a reducciones de vuelos y anuncia retorno a la normalidad en espacio aéreo de EEUU

Imagen referencial.
SUCESOS

Tiroteo en La Pequeña Habana deja dos adolescentes heridos

Imagen referencial.
PROYECTO DE LEY

Florida a un paso de exigir dominio de la escritura cursiva en sus escuelas