Una persona muere en accidente de tránsito en la Turnpike en Homestead

EEUU dedica una semana para honrar a los oficiales de la policía

MIAMI . — Un accidente de tránsito con resultado fatal se registró este lunes en la autopista Turnpike, a la altura del marcador de la milla 1 en Homestead, informó la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP).

El siniestro bloqueó completamente la vía, interrumpiendo el tránsito mientras las autoridades realizaban las labores de emergencia e investigación.

LITERATURA Programación de la Feria del Libro de Miami este lunes

El choque provocó un despliegue masivo de patrullas, unidades de bomberos y personal de la unidad de homicidios vehiculares, que trabajaron para asegurar la zona y recopilar evidencia.

Aunque FHP confirmó la muerte de una persona, no se han dado a conocer detalles sobre las circunstancias del accidente ni la identidad de la víctima.

La investigación sigue en curso, y se espera que las autoridades proporcionen más información a medida que avance el caso.