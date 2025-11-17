Una persona muere en accidente de tránsito en la Turnpike en Homestead

MIAMI. — Un accidente de tránsito con resultado fatal se registró este lunes en la autopista Turnpike, a la altura del marcador de la milla 1 en Homestead, informó la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP).
La tragedia dejó una víctima mortal y movilizó un amplio operativo de emergencia en la autopista, donde el choque interrumpió el tránsito durante varias horas
El siniestro bloqueó completamente la vía, interrumpiendo el tránsito mientras las autoridades realizaban las labores de emergencia e investigación.
El choque provocó un despliegue masivo de patrullas, unidades de bomberos y personal de la unidad de homicidios vehiculares, que trabajaron para asegurar la zona y recopilar evidencia.
Aunque FHP confirmó la muerte de una persona, no se han dado a conocer detalles sobre las circunstancias del accidente ni la identidad de la víctima.
La investigación sigue en curso, y se espera que las autoridades proporcionen más información a medida que avance el caso.