La Esquinista de Reme

Resumen noticioso, con apreciación propia, gracia y elocuencia, que anima el momento y pone a pensar

Diario las Américas | REMEDIOS DÍAZ OLIVER
Por REMEDIOS DÍAZ OLIVER

*Las temperaturas en Miam -Dade bajaron a 46 y 52 grados F trayendo fresco y temperaturas frías en todo el condado. Salieron los abrigos, suéters y estolas en toda la ciudad. ¡Vamos a ver cuánto nos dura!

*Se acabó el cierre del Gobierno gracias a varios senadores demócratas que hicieron posible llegar a 60 los votos necesarios. El cierre promocionado por el senador demócrata Chuck Schumer era vergonzoso. Protegiendo a los ilegales y dejando a los ciudadanos estadounidenses sin salarios y sin protección. Los demócratas se han vuelto locos y solo saben pronunciarse contra Trump y no preocuparse de otros temas.

*El Gobierno de Perú expulsó al embajador de Cuba comunista, Gallo Zamora, por tratar de desestabilizar al país. Cuba, después de 60 años, sigue tratando de hacer daño a todos los países de este hemisferio

*La construcción en Miami-Dade County es cada día más grande y el tráfico cada día más desesperante. Fuimos a Doral y viajamos por el Palmetto desde la ciudad de Miami. Lo que normalmente nos tomaba media hora nos tomó casi una hora. Estoy muy preocupada si los neoyorquinos deciden venir para acá, ahora que va a tomar posesión de la alcaldía un comunista, porque no sabemos ni estamos preparados para esta situación. ¡Dios nos ayude! Y que salga Elise Stefanik como gobernadora de New York.

*El Congreso de Perú declaró a la presidente de México, Claudia Sheinbaum, persona “non grata”. La Sra. Sheinbaum no es muy popular por su actitud fría y ausente. También por su cooperación con las dictaduras de izquierda

*La expresidente y presa política Jeanine Añez es liberada tras más de cuatro años en una prisión del régimen boliviano de Luis Arce y Evo Morales. ¡Le deseamos lo mejor en su nueva etapa!

*¿Se acuerdan de Val Demings? Fue candidata al Senado frente a Marco Rubio y perdió sonoramente. Ahora su esposo, quien es alcalde de Orlando, anuncia su candidatura para gobernador de la Florida. Creo que aún las candidaturas no están definidas y que los republicanos pueden aparecerse con otro candidato que no sea Donalds. Sea quien sea, los republicanos tienen la ventaja de haber hecho un excelente gobierno durante el término de Ron DeSantis.

*Después de 40 largos años en el Congreso, la princesa Nancy Pelosi anunció que no se postularía de nuevo. Es ridículo que al Presidente se le limiten a dos términos su participación en el Gobierno y a los congresistas se les permite estar hasta que “la Mula tumbe a Genaro”. ¡Patético!

*En un sorprendente resultado electoral, el joven abogado Bryan Calvo ganó las elecciones de alcalde en Hialeah. La alcaldesa designada Jackie García-Roves recibió solamente el 19% de los votos. Jesús Tundidor, otro concejal, recibió el 21%. El ganador Calvo obtuvo un 53% de los votos evitando ir a una segunda vuelta algo extraño o poco usual al tener cinco aspirantes. Felicidades a todos los ganadores. Y a los perdedores también felicidades por trabajar en una democracia y exponer sus ideas.

*Steven Meiner fue reelecto como alcalde de Miami Beach, venciendo a su única competidora (Kristen Rosen González) por amplio margen. ¡Muchas Felicidades!

*Los neoyorquinos recibieron una buena noticia -dentro de un ciclo de noticias muy desalentadoras-cuando las encuestas de New York para la Gobernación del Estado- anuncia que Elise Stefanik, la brillante congresista de New York, está por arriba de Kathy Hochul en la preferencia de los votantes. Eso sería fabuloso si Elise pudiera ganar en NY. Una buena republicana, haciendo regresar al Estado más representativo de la nación, a sus épocas de oro.

*Conde Nast Traveller seleccionó las cinco ciudades más atractivas de Europa. En primer lugar, está Valletta, en Malta, seguida de Oslo, en Noruega, Viena, en Austria, Copenhague, en Dinamarca y Madrid, en España. ¡Disfruten su viaje a Europa y no dejen de viajar en Florida que tiene ciudades extraordinarias!

*Entra un borracho a un bar y grita: “¿Quién se creé un gallo?”, Todos los que están dentro se quedan callados. Pasa un rato y el borracho grita de nuevo “¿Quién se creé un gallo?”, Se levanta el hombre más grande del bar y dice: “Yo, yo me creo un gallo. ¿Por qué?”, Y le contesta el borracho “No, no, solo quiero que me levantes a la 5 de la mañana, como estoy tan tomado, me puede coger el sueño y no despertarme para ir a trabajar”.

