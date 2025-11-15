Nando Grill ilumina Miami con árbol navideño de 30 pies: un diseño de El Rey de la Navidad

MIAMI- Desde el sábado 15 de noviembre, Nando Grill Campestre , el popular espacio al aire libre de la marca ubicado en plena Krome Avenue, dio inicio oficial a la temporada festiva con el encendido de un árbol navideño monumental de más de 30 pies. La imponente pieza, creada en exclusiva para el restaurante por el reconocido artista venezolano Daniel Zambrano , mejor conocido como El Rey de la Navidad , se alzó como una obra majestuosa destinada a iluminar y maravillar a toda la comunidad.

Una pieza tejida con luces, símbolos y emoción, concebida para convertirse en un punto de encuentro donde las familias del sur de la Florida sigan creando recuerdos. Pero detrás de este espectáculo luminoso existe una visión profundamente personal del fundador de Nando Grill, Fernando Mendoza : una visión que une raíces, tradición y el deseo de regalarle a la comunidad un momento capaz de detener el tiempo y encender el espíritu navideño en todos.

“Queríamos crear un momento que hiciera que la gente respirara Navidad”, declaró el empresario a DIARIO LAS AMÉRICAS durante el evento en el que encendió el árbol. “Queríamos crear un momento que hiciera que la gente respirara Navidad”, declaró el empresario a DIARIO LAS AMÉRICAS durante el evento en el que encendió el árbol.

Instalado entre los árboles, la brisa campestre y el aroma a leña que caracteriza a Nando Grill, el enorme árbol irrumpe en la escena como un guardián festivo capaz de detener el tiempo. Y esa era exactamente la intención.

“Este año teníamos el deseo de hacer algo fuera de lo común, algo que representara lo que es nuestra comunidad: grande, cálida y llena de fe”, explicó Fernando Mendoza, fundador de Nando Grill. Mendoza, quien abrió el primer Nando Grill en 2020, reconoce que este proyecto simboliza no solo la llegada de la temporada, sino también el crecimiento de la marca.

“Nando Grill nació de nuestras raíces venezolanas, de la familia y de esa mesa que nos une. Y este árbol es un recordatorio de eso mismo: de dónde venimos y de lo que queremos seguir construyendo para nuestras comunidades en Florida”, añadió.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Daniel zambrano El rey de la navidad (@designerzambrano_)

“Nando Grill es familia, es autenticidad. Ese espíritu fue nuestra inspiración. Quisimos crear un árbol que abrazara a la gente, que les recordara por qué amamos esta época”, dijo Mendoza sobre la obra de arte que en medio del restaurante representa celebración, música en vivo, y actividades familiares.

En apenas cinco años, Nando Grill se ha convertido en uno de los steak houses venezolanos más reconocidos del estado, con presencia en: Miami: Doral, Westchester, Homestead, Davie y próximamente Miami Lakes. Además, cuenta con presencia en el norte de estado, en Orlando, Sand Lake, y próximamente Lake Nona.

“Queremos que los niños crezcan recordando este lugar como el sitio donde la Navidad comenzaba oficialmente. Ese es nuestro legado”, finalizó el empresario.

Si quieres saber más de El Rey de la Navidad y Nando Grill sigue la cuenta de Instagram @designerzambrano_ y @nandogrill.