Niña de 8 años se recupera tras ataque de un perro pitbull en vecindario de Hollywood

Los perros de raza pitbull son considerados potencialmente peligrosos; aunque en Florida no están prohibidos, su tenencia está restringida en varios estados de EE. UU.

Hollywood — Un momento que debía ser rutinario: el regreso a casa después de la escuela se convirtió en una experiencia traumática para una niña de 8 años y su familia cuando un perro de raza pitbull del vecindario la atacó la tarde del viernes.

De acuerdo con información ofrecida por el Departamento de Policía de Hollywood (HPD) el incidente quedó registrado por cámaras de seguridad instaladas en varias residencias de la zona y muestran cómo el animal se soltó de su correa y se abalanzó sobre la menor que venía acompañada de su madre, provocándole heridas graves en el rostro.

Así mismo, revelaron que el dueño de la mascota es un veterano de guerra discapacitado que lo había cuidado durante cinco años y que, durante el suceso, hizo todo lo posible por contenerlo sin éxito, resultando también lesionado.

El HPD confirmó en el reporte policial que el perro quedó asegurado en la vivienda mientras continúan las investigaciones, y que el propietario expresó su arrepentimiento, asegurando que lo entregará a un refugio para prevenir futuros riesgos.

En el momento del hecho, la menor fue trasladada a un hospital local, donde recibió la atención médica necesaria y ya se encuentra en recuperación, recibiendo el apoyo de su familia, la comunidad y las autoridades, puntualizaron.

Lo cierto es que este episodio deja una lección evidente: incluso los animales que parecen tranquilos necesitan supervisión constante y un cuidado responsable. Proteger y velar por el bienestar de nuestras mascotas va de la mano con la seguridad de quienes nos rodean, recordando que la prevención es la mejor manera de evitar tragedias.