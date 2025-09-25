jueves 25  de  septiembre 2025
CONSEJOS

¿Duermes con tu perro en la cama? Una veterinaria explica si conviene hacerlo

La veterinaria Sandra Mitchell repasa los beneficios y riesgos de compartir cama con un animal de compañía

Imagen referencial.&nbsp;

Imagen referencial. 

unsplash
Imagen referencial.&nbsp;

Imagen referencial. 

unsplash
Imagen referencial.&nbsp;

Imagen referencial. 

unsplash
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Dormir con el perro en la misma cama es una costumbre habitual en muchos hogares, pero también una fuente de dudas para quienes se preguntan si realmente es una buena idea. Lo que para algunos es una muestra de cariño y compañía, para otros supone un problema de descanso, higiene o incluso de salud.

Sandra Mitchell, veterinaria con más de 25 años de experiencia y colaboradora de la web especializada PetMD, ha abordado esta cuestión en un artículo en el que repasa los beneficios y riesgos de compartir cama con un animal de compañía. Y lo deja claro desde el principio: "No hay una respuesta corta y simple a esta pregunta. Es un quizá, una respuesta más complicada de lo que parece".

Lee además
Imagen referencial. 
¿Cuánto cuesta ese perrito en la vitrina?

La realidad de las tiendas de mascotas y las fábricas de cachorros
Campaña de Best Friends Animal Society junto a Superman a favor de las mascotas. 
EEUU

Conviértete en un héroe para las mascotas sin hogar

LAS VENTAJAS DE COMPARTIR CAMA CON EL PERRO

Según Mitchell, dejar que el perro duerma en la cama puede reforzar el vínculo con su dueño y mejorar la convivencia diaria. "Permite pasar más tiempo con tu perro y tener un compañero cálido con el que acurrucarse", apunta.

A esto se suma el efecto emocional: despertar junto al animal genera sensación de bienestar y seguridad. En algunos casos, incluso puede transmitir calma a personas que sufren ansiedad o problemas de sueño.

LOS INCONVENIENTES A TENER EN CUENTA

Pero la veterinaria también advierte de los riesgos. Los perros son animales que permanecen atentos a su entorno incluso mientras duermen, lo que puede traducirse en despertares frecuentes durante la noche. Este comportamiento, aunque útil en caso de una emergencia, puede afectar negativamente a la calidad del descanso de una persona.

Además, Mitchell recuerda que dormir junto al perro puede agravar problemas de salud en algunas personas. "Un problema común son las alergias", señala, ya que la exposición continuada al pelo y la caspa en la cama puede intensificar los síntomas. También menciona cuestiones ortopédicas: un perro que se mueve y ocupa demasiado espacio puede impedir que su dueño adopte la postura adecuada para descansar.

CUÁNDO ES MEJOR ESPERAR

La edad y el entrenamiento del animal también influyen. Mitchell recomienda no permitir que un cachorro duerma en la cama hasta que esté completamente educado. "Es mucho más fácil relajar las normas con el tiempo que hacerlas más estrictas", explica.

De este modo, si en el futuro surgen alergias u otros problemas de convivencia, será más sencillo cambiar el hábito sin generar estrés en el animal ni en la familia.

Otro aspecto a considerar son las enfermedades que pueden transmitirse entre perros y personas. Aunque la veterinaria aclara que son casos poco frecuentes, la cercanía del contacto aumenta el riesgo de contagio de parásitos como las garrapatas. "Si decides compartir cama con tu perro, es fundamental mantener las medidas de prevención al día", advierte.

Por ello, Mitchell insiste en la importancia de las revisiones veterinarias periódicas, el uso de antiparasitarios adecuados y la higiene tanto del animal como del entorno doméstico.

UNA DECISIÓN PERSONAL

En conclusión, no existe una única respuesta válida. Compartir cama con el perro puede ser positivo para muchos, pero no es recomendable en todos los casos. Dependerá de la salud del animal, de las condiciones de la familia y de las preferencias personales.

En cualquier caso, si se opta por compartir la cama, los expertos recomiendan que el perro disponga de un lugar propio para descansar. Camas cómodas, colchones ortopédicos o espacios adaptados a sus necesidades permiten que el animal elija dónde dormir cada noche.

Embed

FUENTE: Europa Press

Temas
Te puede interesar

Lanzan rastreador GPS compacto para seguir en tiempo real a las mascotas: Así funciona

Casa Blanca advierte de despidos masivos si los demócratas no aprueban presupuesto

Google lanza Search Live en EEUU para hacer búsquedas con la cámara. ¿De qué se trata?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen difundida por la ACN (Agencia Cubana de Noticias) muestra al dictador cubano Raúl Castro (C) asistiendo a una sesión del Parlamento cubano en La Habana el 16 de julio de 2025.  video
RUMORES

Raúl Castro habría sido ingresado de urgencia en hospital en La Habana

Aumenta expedición de tarjetas de residencia permanente 
INMIGRACIÓN

ICE: ¿Es legal expulsar a un migrante con la Green Card activa?

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump caminan hacia el Air Force One mientras se preparan para partir del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en la ciudad de Nueva York, el 23 de septiembre de 2025.
Seguridad

Trump denuncia "triple sabotaje" en la Asamblea General de la ONU; el Servicio Secreto investiga

Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).  
INMIGRACIÓN

USCIS habilita portal de pago para solicitudes de asilo y tasa anual de casos pendientes

Histórica fotografía del año 1938 del joven Coronel y Jefe del Ejército Cubano Fulgencio Batista (1901-1973) cargando al niño Raúl Castro Ruz de solo apenas 7 años de edad durante una visita oficial a la Escuelita Tecnológica de Ceiba del Agua de La Habana, en compañía a su derecha del entonces Presidente de Cuba, Federico Laredo Brú (1875-1946).  video
HISTORIA

El día en que Fulgencio Batista tuvo en brazos a Raúl Castro

Te puede interesar

El secretario de Estado, Marco Rubio, conversa con la prensa en Ciudad de México. Foto de archivo.
Política exterior

Washington promete reformas importantes en el G20

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen del Capitolio en Washington, sede del Congreso.
CONGRESO

Casa Blanca advierte de despidos masivos si los demócratas no aprueban presupuesto

Dr. Joseph Ladapo, Cirujano General de Florida.
POLÉMICA

Florida respalda nueva guía federal sobre Tylenol y autismo, comunidad científica presenta objeciones

Panorama de la ciudad de Londres, incluyendo el Palacio del Parlamento. 
ADVERTENCIA

La ley islámica sharía se impone en Londres y se expande hacia EEUU, según experto

Día cero para parque de casas móviles en Sweetwater, juez ordena desalojo final
PLAZO DEFINITIVO

Día cero para parque de casas móviles en Sweetwater, juez ordena desalojo final