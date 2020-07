Al juicio del diplomático, este medio “es un decano del periodismo latino e hispano, en EEUU y esa responsabilidad la asume además con una constancia, con una apertura donde yo como columnista, me he sentido en absoluta libertad, no solamente de escribir en los términos y espacio que escribo sino además he tenido la fortuna de participar activamente en los otros géneros informativos. Es una gran suerte que en esta lucha se pueda contar con el respaldo responsable en término de periodismo, en terminos de ética y en términos de calidad informativa de un periódico como este”.

Inicios a la distancia

Desde sus inicios laborales como abogado, Viera Blanco ha tenido la inquietud de escribir y de expresar sus ideas a través de artículos, por lo que tiene cerca de ocho años como columnista de esta plataforma y semana a semana ofrece su visión de diferentes aspectos políticos, económicos y/o sociales tanto de Venezuela, como de América y el mundo.

Comenta que desde que conoció el diario, le interesó publicar, luego de que una persona conocida le sugiriera que enviar los artículos, entonces vio con gran satisfacción cómo comenzó a publicar sus textos.

“Yo era un asiduo lector de la publicación y me daba mucha ilusión escribir aquí. Un día me comentaron que simplemente enviara mis artículos. Creo recordar que el primero de pronto no publicó, pero cuál no es mi sorpresa cuando me entero por otra persona, ya se estaban publicando”.

Desde el primer artículo enviado no ha cesado de escribir cada semana. “Me sentí muy contento, porque escribo al lado de importantes columnistas no solo venezolanos, sino también de otros países”

Otra anécdota que comenta, fue en un tiempo que estaba en Miami y quería hacer una intervención en el programa de TV de Jaime Bayly. “Un buen día me llama el productor y me dijo que Bayly había pedido que me llevaran al programa. Me sorprendió porque no era relativamente conocido, y la respuesta del productor fue que si escribía para DIARIO LAS AMÉRICAS, era un referente para ellos”.

Plena libertad de expresión

Asegura que el Diario no ha escatimado una porción de sus espacios precisamente hacia los países que tienen sus democracias secuestradas. “Me complace mucho porque conozco el propietario del periódico, pero también conozco a sus periodistas, al personal directivo y observo que hay una línea abierta, para que desde cualquier perspectiva se pueda conseguir una cobertura, desde las diferentes vértices de pensamiento y desde las diferentes visiones, para rescatar la democracia. Esta pluralidad y amplitud, que permite atender cada una de las visiones que pueden existir en el proceso restaurador o en su visión de restaurador democrática y republicana ha sido siempre un norte de libertad”.

En esta celebración de los 67 años de DIARIO LAS AMÉRICAS, Viera Blanco envía un mensaje de buenos deseos y de que se mantenga de por vida. “no solamente por 67 años más sino que sea testigo muy pronto de un gran titular tanto para el caso venezolano, nicaragüense o cubano. Un titular que diga: "Cayó la dictadura, Venezuela libre" o "Cuba Libre" o Nicaragua Libre".

El diplomático venezolano deseó que “este medio siga manteniendo esa línea de pluralismo, de visión amplia, donde los grandes escritores (y para mí es un orgullo formar parte de esa familia) sigan dando lo propio para el mundo; y en un país de una colonia latina tan importante como los Estados Unidos sobre lo que ocurre en nuestros. Que sigan siendo años, además en la era de la revolución digital que no solamente en el papel sino que veamos un Diario las Américas creciendo, innovando y comunicando todo lo que ha hecho con mayor potencia, mayor eco para que a cada una de las paredes, de los oídos y de los centros de poder donde sé que llega el diario, sigan retumbando el grito de libertad por Venezuela, por Cuba, y Nicaragua y que la democracia finalmente sea un bastión. Que este periódico en pocos años pueda decir que fue testigo y acompañante de este duro proceso de restauración republicana”.

