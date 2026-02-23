Arrestan a enfermero en Royal Palm Beach acusado de agresión sexual a pacientes

MIAMI.- Un enfermero que laboraba en un centro quirúrgico ambulatorio en Royal Palm Beach fue arrestado tras ser acusado de presuntamente agredir sexualmente a dos pacientes bajo su cuidado, confirmaron autoridades del condado de Palm Beach.

El detenido fue identificado como Joel Vega, de 34 años, quien se desempeñaba en el área de recuperación de Palms Wellington Surgical Center, localizado en esa ciudad del sur de Florida. De acuerdo con la investigación preliminar, las denuncias fueron presentadas por dos mujeres que aseguraron haber sido víctimas de conducta inapropiada mientras se encontraban en condición vulnerable luego de someterse a procedimientos médicos.

Tras recibir los reportes, detectives de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach (PBSO) iniciaron una investigación que incluyó entrevistas y recopilación de evidencia. Posteriormente se estableció causa probable para su arresto por dos cargos de agresión sexual.

El acusado fue presentado ante un juez, quien fijó una fianza de $25.000 y le impuso restricciones mientras el proceso judicial continúa.

Las autoridades indicaron que la investigación permanece activa y no descartan la posibilidad de que existan otras víctimas. Asimismo, solicitaron que cualquier persona con información adicional se comunique con las autoridades correspondientes o a través de Crime Stopprts, llamando al número 1-800-458-8477.