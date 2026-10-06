Vigilancia en el Golfo ante posible formación de una depresión tropical

Imagen del Centro Nacional de Huracanes en la madrugada del martes 6 de octubre de 2026.

MIAMI. — La perturbación AL92 podría convertirse en depresión tropical durante los próximos días sobre el Golfo de América, después de que el Centro Nacional de Huracanes (NHC) elevara a 80% su probabilidad de desarrollo.

En el parte emitido a las 2:00 a. m. de este martes, la agencia federal asignó a la perturbación una posibilidad de formación de 80% tanto para las próximas 48 horas como para los próximos siete días.

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AL92 consiste hasta ahora en una vaguada de baja presión que genera aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas sobre el suroeste del Golfo.

Las condiciones atmosféricas solo resultan moderadamente favorables, pero el NHC considera probable que se forme una depresión tropical en uno o dos días.

Trayectoria todavía incierta

El fenómeno se desplazaría lentamente hacia el este-noreste durante la primera mitad de la semana y posteriormente giraría hacia el norte.

Este recorrido general dirige la atención hacia la costa norte del Golfo, pero todavía existe considerable incertidumbre sobre el punto de llegada, la intensidad y el momento de cualquier posible impacto.

El NHC pidió a los residentes de esa región seguir su evolución. Sin embargo, al cierre de esta información no había emitido vigilancias ni avisos costeros asociados con AL92. Tampoco existe todavía un cono oficial de trayectoria.

Si alcanza la categoría de tormenta y sus vientos sostenidos llegan al menos a 39 millas por hora, recibiría el siguiente nombre disponible en la lista de la temporada ciclónica del Atlántico.

Más lluvias en el sur de Florida

Para el sur de Florida, el Servicio Meteorológico Nacional en Miami advirtió que todavía es demasiado pronto para determinar si la perturbación tendrá efectos directos, pues aún no existe un centro definido ni una trayectoria confiable.

Independientemente de que la vaguada se convierta en depresión tropical, la región afrontará un aumento de las lluvias por la combinación de abundante humedad procedente del Caribe y una débil frontera atmosférica casi estacionaria sobre la península. Estas condiciones pueden favorecer aguaceros persistentes e inundaciones localizadas durante la semana.

Este martes se esperan aguaceros y tormentas dispersas, con mayor actividad durante la tarde sobre los sectores metropolitanos de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, además de la región del lago Okeechobee. Algunas precipitaciones podrían ser intensas y provocar inundaciones localizadas en zonas bajas o con drenaje deficiente, especialmente donde el terreno permanece saturado.

La humedad aumentaría con mayor fuerza a partir del miércoles, cuando la frontera se estanque sobre el centro de la península. La ubicación final de ese límite atmosférico y la evolución de AL92 determinarán cuánto tiempo persistirán las lluvias.

Por ahora, los meteorólogos evitan vincular directamente cada aguacero del sur de Florida con el posible ciclón. Incluso si AL92 no logra desarrollarse, el flujo tropical puede mantener condiciones inestables y episodios de lluvia fuerte durante buena parte de la semana.

Las autoridades recomiendan seguir las actualizaciones oficiales y no utilizar mapas o trayectorias difundidos en redes sociales que todavía no procedan del NHC.