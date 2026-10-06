martes 6  de  octubre 2026
ELECCIONES 2026

Demócratas recortan ligeramente ventaja republicana en registro electoral de Florida

Entre el 1 de septiembre y el 1 de octubre, los demócratas registraron un aumento neto de aproximadamente 29.600 electores activos, mientras los republicanos añadieron unos 29.140

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Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— Los demócratas de Florida lograron durante septiembre una pequeña reducción de la amplia ventaja republicana en el registro electoral, una señal favorable para el partido opositor a menos de un mes de las elecciones de medio término del 3 de noviembre, pero todavía insuficiente para alterar el predominio acumulado por el Partido Republicano durante los últimos años.

Entre el 1 de septiembre y el 1 de octubre, los demócratas registraron un aumento neto de aproximadamente 29.600 electores activos, mientras los republicanos añadieron unos 29.140, según un análisis de los archivos reportados por los 67 condados.

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La diferencia fue de apenas 460 votantes a favor de los demócratas. Sin embargo, representó la primera ocasión en al menos cinco años en que el partido superó a los republicanos en el crecimiento mensual neto del padrón, de acuerdo con el análisis de Decision Desk HQ.

La presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried, presentó el resultado como una señal de renovado entusiasmo. Por su parte, el presidente republicano estatal, Evan Power, restó importancia al avance y lo calificó como un cambio mínimo frente a la ventaja acumulada por su organización.

Una distancia todavía considerable

El movimiento de septiembre apenas modifica el panorama general. El último informe consolidado publicado por la División de Elecciones, con datos de electores activos hasta el 31 de agosto, registró 5.649.410 republicanos, frente a 4.098.139 demócratas.

La diferencia superaba los 1,55 millones de votantes. Florida también contabilizaba 3.326.661 electores sin afiliación partidista y 505.914 inscritos en organizaciones minoritarias, para un total de 13,58 millones de registros activos.

Un estudio del archivo electoral de septiembre que incorporó tanto votantes activos como inactivos situó a los republicanos en cerca de 39% del padrón, frente a 31% de los demócratas y 27% sin afiliación.

Además, desde septiembre de 2024, unos 560.000 nuevos electores se registraron como republicanos, en comparación con aproximadamente 328.000 demócratas. Cerca de 95.000 personas abandonaron el Partido Demócrata para incorporarse al Republicano, mientras menos de 40.000 realizaron el cambio contrario.

Prueba electoral en noviembre

La moderada recuperación demócrata será puesta a prueba en las elecciones del 3 de noviembre. Los floridanos escogerán al sucesor del gobernador Ron DeSantis entre el republicano Byron Donalds y el demócrata David Jolly.

También votarán en la contienda por el Senado federal entre la republicana Ashley Moody y la demócrata Angie Nixon, además de decidir escaños para la Cámara de Representantes, la Legislatura estatal y numerosos cargos locales.

En Miami-Dade, los republicanos encabezan el padrón activo con cerca de 35%, seguidos por los demócratas con 32% y los electores sin partido con aproximadamente 30%. Al sumar los registros inactivos —que todavía conservan el derecho al voto—, los demócratas mantienen una estrecha ventaja de 33,5%, frente a 32,2% sin afiliación y 31,9% republicano.

El plazo para nuevas inscripciones venció el 5 de octubre. El informe definitivo de cierre permitirá medir si el repunte de septiembre continuó durante los últimos días. La votación anticipada obligatoria se realizará del 24 al 31 de octubre.

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