martes 23  de  diciembre 2025
SUCESO

Violento acto contra menorá genera conmoción en Miami-Dade durante Hanukkah

El incidente ocurrió frente a la oficina del Recaudador de Impuestos del condado localizada en el Downtown de Miami

Momento en el que se ve al sujeto vandalizando la menorá.

Momento en el que se ve al sujeto vandalizando la menorá.

CORTESÍA OFICINA DARIEL FERNÁNDEZ
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI. – Los residentes judíos de Miami-Dade se vieron conmocionados la mañana de este martes cuando conocieron la noticia de que un hombre fue captado en video de vigilancia vandalizando una menorá encendida que se encontraba situada frente a la oficina de Dariel Fernández, Recaudador de Impuestos del condado, localizada en el Downtown de Miami.

De acuerdo con información compartida por Fernández, la menorá fue instalada como parte de la primera ceremonia anual de Hanukkah organizada por la institución que representa y como símbolo de luz, unidad y esperanza que la festividad representa para miles de familias.

Lee además
Vista de la zona afectada y las labores de la policía tras el tiroteo ocurrido en una vivienda de Miami Gardens.
SUCESO

Dos muertos y un herido tras tiroteo en una fiesta en Miami Gardens
Mario Martínez, de 40 años, es el presunto sospechoso en este caso.
TRAS LAS REJAS

Exempleado de Bank of America enfrenta cargos por explotar a residente vulnerable en Miami

Ante el hecho, ampliamente cuestionado por los seguidores del judismo en el sur de la Florida, el rabino Yossi Harlig, quien presidió el evento inaugural, comentó: “Ver cómo alguien derriba un símbolo de fe y perseverancia en estas fechas es desgarrador”.

Por su parte, el funcionario público condenó fuertemente el acto y aseguró que su despacho continuará con la tradición: “Este ataque no nos detendrá. Nos solidarizamos con la comunidad judía de la región y reafirmamos que la luz siempre prevalecerá sobre la oscuridad. En estas fechas, más que nunca, debemos mantenernos unidos y celebrar la diversidad que nos enriquece como sociedad”.

A pesar del incidente vandálico, los organizadores planean volver a encender la menorá de inmediato, reforzando el mensaje de inclusión y respeto que esta tradición busca transmitir.

Para muchos de los practicantes de la fe hebrea, el acontecimiento ha sido un recordatorio de la importancia de proteger y valorar los símbolos que los unen, especialmente durante la fecha.

Por su parte, las autoridades locales trabajan para identificar al responsable y piden ayuda de la comunidad con información que pueda dar con su paradero.

Embed - Dariel Fernandez on Instagram: "As Miami-Dade County Tax Collector, I want to be clear that this kind of behavior will never be accepted or tolerated in our community. The only way to fight darkness is with light, and we will always choose light. The individual who destroyed our menorah has already been arrested, and this reminds us that hate has no place in Miami-Dade County. We will always stand with our Jewish brothers and sisters, and we will never accept any form of antisemitism. Our community stands for respect, unity, and faith, and we will continue defending those values every single day. We remain strong, we remain united, and we will always protect our residents and the traditions that bring us together. #DarielFernandezTaxCollector #thepeopleguy Como Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade, quiero dejar claro que este tipo de comportamiento jamás será aceptado ni tolerado en nuestra comunidad. La única manera de combatir la oscuridad es con la luz, y nosotros siempre escogeremos la luz. La persona que destruyó nuestra menorá ya fue arrestada, y esto demuestra que el odio no tiene lugar en el Condado de Miami-Dade. Siempre estaremos junto a nuestros hermanos judíos y jamás aceptaremos ningún tipo de antisemitismo. Nuestra comunidad defiende el respeto, la unidad y la fe, y seguiremos protegiendo esos valores todos los días. Seguimos fuertes, seguimos unidos y siempre cuidaremos a nuestros residentes y las tradiciones que nos unen. #DarielFernandezTaxCollector #thepeopleguy"
View this post on Instagram

Temas
Te puede interesar

¡No se quede fuera! Conozca qué abre y qué cierra en Navidad y Nochebuena en el sur de Florida

Juez a cargo del caso de Derek Rosa rechaza intento de la defensa de apartarlo del proceso

Gala navideña de Angel Touch Medical Group Center celebra a su personal y al talento latino

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La nobel María Corina Machado.
RECONOCIMIENTO

Doral inmortalizará a la nobel María Corina Machado con avenida frente al Comando Sur

Clientes adquieren electrodomésticos en una tienda en Houston, Texas.
INFORME

La economía de EEUU registra un fuerte crecimiento en el tercer trimestre

Vuelo con migrantes deportados.
INMIGRACIÓN

EEUU triplica incentivo para inmigrantes indocumentados que opten por la autodeportación; $3,000 recibirán

Mario Martínez, de 40 años, es el presunto sospechoso en este caso.
TRAS LAS REJAS

Exempleado de Bank of America enfrenta cargos por explotar a residente vulnerable en Miami

Nicolás Maduro, gobernante autoritario de Venezuela, en la mira de EEUU, 
CONFLICTO

Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia para tratar la situación en Venezuela

Te puede interesar

Un pasajero en el aeropuerto con su pasaporte y boleto en mano.
MIGRACIÓN

EEUU modifica el proceso para visas de trabajo H-1B ¿Quiénes tendrán prioridad?

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Las grandes cadenas de tiendas y centro comerciales anuncian cierres y horarios especiales en Nochebuena y Navidad.
IMPORTANTE

¡No se quede fuera! Conozca qué abre y qué cierra en Navidad y Nochebuena en el sur de Florida

Mario Martínez, de 40 años, es el presunto sospechoso en este caso.
TRAS LAS REJAS

Exempleado de Bank of America enfrenta cargos por explotar a residente vulnerable en Miami

Momento en el que se ve al sujeto vandalizando la menorá.
SUCESO

Violento acto contra menorá genera conmoción en Miami-Dade durante Hanukkah

Una tienda Publix en Miami-Dade.
PRESTE ATENCIÓN

Navidad en Florida: Publix y grandes minoristas cierran este jueves