Violento acto contra menorá genera conmoción en Miami-Dade durante Hanukkah

MIAMI . – Los residentes judíos de Miami-Dade se vieron conmocionados la mañana de este martes cuando conocieron la noticia de que un hombre fue captado en video de vigilancia vandalizando una menorá encendida que se encontraba situada frente a la oficina de Dariel Fernández , Recaudador de Impuestos del condado, localizada en el Downtown de Miami.

De acuerdo con información compartida por Fernández, la menorá fue instalada como parte de la primera ceremonia anual de Hanukkah organizada por la institución que representa y como símbolo de luz, unidad y esperanza que la festividad representa para miles de familias.

Ante el hecho, ampliamente cuestionado por los seguidores del judismo en el sur de la Florida, el rabino Yossi Harlig, quien presidió el evento inaugural, comentó: “Ver cómo alguien derriba un símbolo de fe y perseverancia en estas fechas es desgarrador”.

Por su parte, el funcionario público condenó fuertemente el acto y aseguró que su despacho continuará con la tradición: “Este ataque no nos detendrá. Nos solidarizamos con la comunidad judía de la región y reafirmamos que la luz siempre prevalecerá sobre la oscuridad. En estas fechas, más que nunca, debemos mantenernos unidos y celebrar la diversidad que nos enriquece como sociedad”.

A pesar del incidente vandálico, los organizadores planean volver a encender la menorá de inmediato, reforzando el mensaje de inclusión y respeto que esta tradición busca transmitir.

Para muchos de los practicantes de la fe hebrea, el acontecimiento ha sido un recordatorio de la importancia de proteger y valorar los símbolos que los unen, especialmente durante la fecha.

Por su parte, las autoridades locales trabajan para identificar al responsable y piden ayuda de la comunidad con información que pueda dar con su paradero.