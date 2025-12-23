martes 23  de  diciembre 2025
Exempleado de Bank of America enfrenta cargos por explotar a residente vulnerable en Miami

Mario Martínez, de 40 años, conocía a la víctima desde 2016, cuando se presentó como asesor financiero y le ofreció ayuda para manejar una herencia que ella había recibido.

Mario Martínez, de 40 años, es el presunto sospechoso en este caso.

Mario Martínez, de 40 años, es el presunto sospechoso en este caso.

DEPARTAMENTO DE POLICÍA MIAMI-DADE
Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI. – La oficina del fiscal del condado Miami-Dade anunció este martes en una audiencia la presentación de imputaciones criminales contra Mario Martínez, de 40 años y exempleado de Bank of America, por presunta explotación financiera de una mujer adulta con discapacidad.

Según el comunicado de la fiscalía, Martínez enfrenta múltiples cargos graves, incluyendo:

• Explotación de una persona mayor o adulto discapacitado por más de $50.000

• Esquema organizado para defraudar 50 mil dólares o más.

• Robo superior a 100 mil dólares.

• Manipulación o acoso a testigos, víctimas o informantes.

La perjudicada, una mujer de 47 años identificada como Ms. Lovell Frank, con discapacidad y que requiere silla motorizada y asistencia las 24 horas para sus actividades diarias, conocía a Martínez desde 2016, cuando él la atendía ocasionalmente en el banco. La mujer había recibido una herencia y expresó dificultades para manejar sus finanzas por lo que Martínez se presentó como asesor financiero y le ofreció invertir y administrar su dinero, aunque no estaba autorizado para abrir ni gestionar cuentas de inversión, refiere el documento oficial del expediente.

En diciembre de 2024, un investigador de Bank of America contactó a la señora tras descubrir que el sospechoso había transferido fondos por un monto equivalente a 40,000 dólares desde su cuenta a otra cuenta conjunta sin su conocimiento ni debida autorización. La transacción fue rechazada y los fondos devueltos el mismo día.

Asimismo, se evidenció que entre el 29 de julio y el 15 de noviembre de 2024 se realizaron otras cuatro transferencias, que en conjunto sumaron un total de 201,000 dólares.

La investigación reveló que Martínez intentó persuadir a la víctima para que no denunciara los hechos y, según la orden de arresto, incluso dejó una cesta de regalos con el fin de disuadirla de contactar a la policía.

Martinez Warrant

Desde 2022, la fiscalía de Miami-Dade, a través del Grupo EVA, trabaja en colaboración con la oficina de la alguacil Rosie Cordero-Stutz y otras agencias del orden público para combatir la explotación de adultos vulnerables. Desde su creación, informaron que el grupo ha asistido a 376 adultos y presentado 91 casos penales relacionados con este tipo de infracciones.

“La vida y seguridad de nuestras víctimas no pueden ser objeto de explotación”, afirmó la instancia judicial durante la corte. “Estamos comprometidos a proteger a los residentes vulnerables y asegurarnos de que los responsables enfrenten la justicia”.

Un Informe Nacional de Crímenes en Internet de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) reveló que, durante 2024, estafadores robaron de manera colectiva más de 4,800 millones de dólares a personas mayores y adultos vulnerables en Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte, las pérdidas denunciadas aumentaron un 43 % en comparación con 2023, lo que evidencia un crecimiento alarmante de este tipo de crímenes.

Además, el FBI advierte que, debido al subregistro de delitos financieros, el número real de afectados podría ser mucho mayor, con una estimación que oscila entre varios cientos de miles y más de un millón de personas perjudicadas cada año.

El documento también destaca que Florida figura entre los estados con el mayor número estimado de reportes de fraude que afectan a adultos en situación de riesgo en la comunidad, lo que refuerza la preocupación de las autoridades sobre la magnitud del problema en la región. Recomendado siempre tomar las medidas de precaución y buscar ayuda en oficinas de abogados u organizaciones comunitarias.

A la vez, instan a cualquier persona que se encuentre en este panorama, o que conozca a alguien que haya sido afectado por un robo similar, a comunicarse con la línea directa de la Unidad de Ancianos y Adultos Vulnerables del condado al número telefónico 786-804-6723.

Mario Martínez se encuentra detenido sin derecho a fianzas.

