martes 23  de  diciembre 2025
SUCESO

Dos muertos y un herido tras tiroteo en una fiesta en Miami Gardens

El incidente ocurrió en el marco de una celebración en una residencia la madrugada del martes.

Imagen referencial de una patrulla de policías.

Imagen referencial de una patrulla de policías.

Foto Michael Förtsch/ Unsplash
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

Miami Gardens.– De acuerdo con información ofrecida por el Departamento de Policía de Miami- Dade (MDPD) dos personas, incluido un menor de edad, murieron y otra resultó herida tras un tiroteo ocurrido durante una fiesta en una vivienda de Miami Gardens en la madrugada del martes.

El reporte policial indica que los agentes fueron enviados al área de la cuadra 1900 en la calle 175 al noroeste de la ciudad alrededor de las 12:45 a.m., tras recibir reportes de disparos. Al llegar, encontraron a tres personas con heridas de bala.

Afluencia de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
VIAJES

Temporada navideña rompe récord de viajeros
Nueva opción de Uber para que las usuarias viajen con conductoras mujeres.
NUEVO

Uber estrena opción para que usuarias elijan conductoras femeninas

Según la investigación preliminar, tres hombres con pasamontañas entraron a la casa y comenzaron a disparar sin que hubiera conflicto previo ni relación con los asistentes a la fiesta. Los agresores huyeron en dirección desconocida y la policía no cuenta con descripción de vehículo alguno.

El personal de rescate y salvamento del Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade (MDFR) trasladaron a dos de las víctimas en helicóptero a un hospital cercano, mientras la tercera fue llevada en ambulancia. Dos personas, incluido un adolescente, fallecieron en el centro médico, mientras que la tercera permanece hospitalizada, sin que se haya divulgado su condición.

Hasta el momento no se ha dado conocer la identidad de los perjudicados y la policía pide ayuda de la comunidad con información sobre los presuntos atacantes.

Las autoridades locales recuerdan a los residentes tomar precauciones al organizar reuniones o fiestas en casas privadas durante estas fechas. Entre las recomendaciones se incluyen: asegurarse de que la cantidad de invitados sea manejable, conocer personalmente a los asistentes, mantener las entradas y salidas bien iluminadas, evitar la presencia de armas de fuego, y notificar a vecinos o funcionarios públicos si se esperan grandes reuniones.

Además, se enfatiza la importancia de supervisar de cerca a niños y adolescentes, limitar su participación en eventos con desconocidos, y garantizar que tengan espacios seguros dentro del hogar donde puedan permanecer alejados de posibles conflictos. También se sugiere contar con personal de seguridad o coordinadores responsables dentro del evento y mantener teléfonos de emergencia a la mano para actuar rápidamente en caso de incidentes.

