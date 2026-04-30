viernes 1  de  mayo 2026
MÚSICA

Grupo mexicano La Bendición presenta su primer disco para honrar el legado musical afrocaribeño

Producido por multipremiados en el Latin Grammy, contiene colaboraciones de Camila Guevara, Melanie Santiler, Kid Pistola, Andrés Levin, Jambene, América Valdés, Luis Figueroa, Ramón Álvarez, Donovan Morales y Dav Julca

El grupo mexicano La Bendición tiene un nuevo disco: “La Bendición Vol. 1”.

El grupo mexicano La Bendición tiene un nuevo disco: “La Bendición Vol. 1”.

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El grupo mexicano La Bendición presentó este jueves su nuevo disco “La Bendición Vol. 1”, el inicio de un movimiento cultural en Latinoamérica que honra la riqueza del legado musical afrocaribeño.

El álbum contiene colaboraciones con artistas como Camila Guevara (Mal de amor); Melanie Santiler, Kid Pistola, Andrés Levin (Qué mala); Jambene (Cuida’o por ahí); América Valdés (Tírame); Luis Figueroa (¿Qué pasó? y La Selva); Ramón Álvarez (La Selva); Donovan Morales (Todo lo que tengo) y Dav Julca (Una ilusión).

Lee además
El actor Andy García y el músico San Miguel. 
MÚSICA

El músico San Miguel y Andy García le cantan a Cuba en "Que se Vayan"
El dúo Beangel. 
MÚSICA

El dúo Beangel celebra la música con el tema "Bendición"

Mal de amor fue una canción que nos salió muy fácil. El despecho es una buena oportunidad para jugar e imaginar. Y me gustó mucho rendir homenaje a figuras que me han acompañado desde hace un tiempo como Alexander Abreu y Havana D'Primera o NG La Banda”, señaló Camila Guevara.

Para el cantante Gabriel Melgarejo, Vol. 1 “es un manifiesto. Una pulsión de vida, un llamado a la rumba, y La Bendición ha sido el canal mediante el cual se ha manifestado”, porque “consolida un sonido sin precedentes que refleja un trabajo profundo del lenguaje de la música tropical”.

Por su parte, Michael Rincón, también cantante, calificó Vol. 1 como “la carta de presentación de La Bendición: un disco de 10 temas que revive la esencia de la salsa brava al estilo de Fania, llevándola al lenguaje de una nueva generación”.

Grabado entre México, Cuba y Miami —incluyendo el estudio de Pablo Milanés y Magnus Media—, el disco logra un sonido potente que respeta lo clásico mientras suena completamente actual. La Bendición lo resume en una frase: “Agua bendita pa’ todo el mundo”.

El disco, ya disponible en las plataformas digitales, fue escrito y producido por Rincón, Melgarejo, Julián Bernal y Geovanis Alcántara, integrantes de La Bendición.

Alcántara ha ganado tres veces el Latin Grammy y Bernal ha estado nominado dos veces. Desde su nacimiento en 2022, La Bendición continúa posicionándose como una de las agrupaciones más prometedoras dentro de la nueva ola de salsa hecha en México, conquistando tanto a amantes del género como a nuevas audiencias.

IG: @labendicionofficial

Embed

Temas
Te puede interesar

Anuncian homenaje a Gloria Trevi en ceremonia de Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. 
CONFLICTO

Trump dice que no está satisfecho con la nueva propuesta de Irán

Implicados en el entramado de corrupción.
JUSTICIA LOCAL

Condenas en The Hammocks destapan red de corrupción y empujan reformas en Florida

El controvertido excongresista federal David Rivera.
VEREDICTO FEDERAL

Jurado halla culpable a excongresista de Miami en caso vinculado a Venezuela

Becarios del Instituto para la Libertad en las Américas recorren el Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami.
MEMORIA

Jóvenes líderes latinoamericanos constatan en Miami la cruda realidad de la dictadura cubana

El edificio del Congreso de Estados Unidos, en Washington, DC.
Operativo militar

Trump envía una carta al Congreso asegurando que la guerra contra Irán ha "concluido"

Te puede interesar

El presidente de EEUU, Donald J. Trump, ofrece declaraciones durante un evento con personas mayores en The Villages, Florida, el 01 de mayo de 2026.
Comicios de medio mandato

Trump reaparece en mitin en Florida tras intento de asesinato y apela a electores: "Hay que salir a votar"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El controvertido excongresista federal David Rivera.
VEREDICTO FEDERAL

Jurado halla culpable a excongresista de Miami en caso vinculado a Venezuela

El edificio del Congreso de Estados Unidos, en Washington, DC.
Operativo militar

Trump envía una carta al Congreso asegurando que la guerra contra Irán ha "concluido"

Un vendedor ambulante en La Habana y personas que asistieron a la marcha frente a la Oficina de Intereses de Estados Unidos.
PRESIóN

Trump anuncia nuevas sanciones contra el régimen de Cuba

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
CONTROL Y RENDICIÓN DE CUENTA

DeSantis firma leyes que refuerzan la transparencia sindical y reforman la educación de Florida