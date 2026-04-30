Grupo mexicano La Bendición presenta su primer disco para honrar el legado musical afrocaribeño

MIAMI .- El grupo mexicano La Bendición presentó este jueves su nuevo disco “La Bendición Vol. 1” , el inicio de un movimiento cultural en Latinoamérica que honra la riqueza del legado musical afrocaribeño.

El álbum contiene colaboraciones con artistas como Camila Guevara (Mal de amor); Melanie Santiler, Kid Pistola, Andrés Levin (Qué mala); Jambene (Cuida’o por ahí); América Valdés (Tírame); Luis Figueroa (¿Qué pasó? y La Selva); Ramón Álvarez (La Selva); Donovan Morales (Todo lo que tengo) y Dav Julca (Una ilusión).

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“Mal de amor fue una canción que nos salió muy fácil. El despecho es una buena oportunidad para jugar e imaginar. Y me gustó mucho rendir homenaje a figuras que me han acompañado desde hace un tiempo como Alexander Abreu y Havana D'Primera o NG La Banda”, señaló Camila Guevara.

Para el cantante Gabriel Melgarejo, Vol. 1 “es un manifiesto. Una pulsión de vida, un llamado a la rumba, y La Bendición ha sido el canal mediante el cual se ha manifestado”, porque “consolida un sonido sin precedentes que refleja un trabajo profundo del lenguaje de la música tropical”.

Por su parte, Michael Rincón, también cantante, calificó Vol. 1 como “la carta de presentación de La Bendición: un disco de 10 temas que revive la esencia de la salsa brava al estilo de Fania, llevándola al lenguaje de una nueva generación”.

Grabado entre México, Cuba y Miami —incluyendo el estudio de Pablo Milanés y Magnus Media—, el disco logra un sonido potente que respeta lo clásico mientras suena completamente actual. La Bendición lo resume en una frase: “Agua bendita pa’ todo el mundo”.

El disco, ya disponible en las plataformas digitales, fue escrito y producido por Rincón, Melgarejo, Julián Bernal y Geovanis Alcántara, integrantes de La Bendición.

Alcántara ha ganado tres veces el Latin Grammy y Bernal ha estado nominado dos veces. Desde su nacimiento en 2022, La Bendición continúa posicionándose como una de las agrupaciones más prometedoras dentro de la nueva ola de salsa hecha en México, conquistando tanto a amantes del género como a nuevas audiencias.

IG: @labendicionofficial