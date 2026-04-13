Anuncian homenaje a Gloria Trevi en ceremonia de Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026

La cantante mexicana Gloria Trevi asiste a la 22.ª edición de los Premios Juventud en el Centro de Convenciones Figali, en la Ciudad de Panamá, el 25 de septiembre de 2025.

MIAMI.- Gloria Trevi recibirá el Premio Trayectoria Artística durante la cuarta edición del evento Billboard Mujeres Latinas en la Música, que se realizará en Miami el jueves 23 de abril. Este reconocimiento llega luego de que el 28 de febrero, la intérprete hizo historia con Live Celebration, un concierto lleno a capacidad en el BMO Stadium de Los Ángeles.

El especial musical de dos horas de Billboard celebrará a las artistas latinas que están impulsando cambios positivos y defendiendo la inclusión en la industria musical.

“En este momento de mi vida, recibir este reconocimiento, es algo que me llena de fuerza y gratitud, ya que en mi vida he tenido que luchar mucho para salir adelante emocionalmente, y en todos los sentidos, por distintas situaciones. Pero este honor me confirma que a todo lo que venga en la vida se responde con trabajo honesto, con cosas positivas. ¡Al odio se le vence con amor y la música es algo que yo amo! Si conviertes una lágrima en una nota musical, luego esta se convertirá en la alegría de alguien más”, expresó Trevi.

Artist legendaria

"Cuando Gloria Trevi irrumpió en los escenarios de su país a finales de la década de 1980, para luego conquistar Latinoamérica, marcó un antes y un después para las artistas femeninas hispanas. Mientras la industria imponía a las cantantes presentarse con una imagen impecable y actitud sumisa, La Trevi era todo lo contrario: agresiva, rebelde y contestataria", destaca un comunicado.

En el 2006, la artista lanzó el clásico Todos me miran, que se convirtió en un himno de la comunidad LGBTQ+ y en 2022 fue nombrado por Billboard como una de las mejores canciones latinas de todos los tiempos.

En años recientes, Gloria Trevi se ha mantenido como una de las artistas latinas más taquilleras del mundo. Según publicó la revista Pollstar en 2024, la mexicana se encontraba entre las mujeres con más entradas para conciertos vendidas a nivel global.