El dúo Beangel celebra la música con el tema "Bendición"

MIAMI.- Con el tema Bendición, Beangel celebra 12 años de una unión musical que traspasa los escenarios y estudios de grabación. Los caminos de Beatriz "Bea" César y Ángel "Pututi" Arce se cruzaron por primera vez en España hace casi 20 años sin imaginar que un día conformarían un dúo y serían pareja.

El dúo de origen cubano, que actúa el viernes 10 de abril en el Flamingo Theater Bar, conversó con DIARIO LAS AMÉRICAS sobre esta canción, que forma parte de lo que será su segundo álbum. El matrimonio también reflexionó sobre sus prioridades y cómo definen hoy en día su andar por una industria cada vez más superficial.

MÚSICAWANNA está construyendo su carrera donde hoy se define gran parte del rumbo de la música latina: entre estudios de grabación en Miami, escenarios en Colombia y espacios donde convergen artistas, ejecutivos y plataformas globales. Nacida en Barranqu

MÚSICAWANNA está construyendo su carrera donde hoy se define gran parte del rumbo de la música latina: entre estudios de grabación en Miami, escenarios en Colombia y espacios donde convergen artistas, ejecutivos y plataformas globales. Nacida en Barranqu WANNA: la apuesta colombiana que se posiciona en la nueva ola global del género urbano

- ¿Cómo nace este tema, tiene algún mensaje espiritual?

La inspiración de esta canción es todos los años que llevamos juntitos construyendo cosas hermosas como nuestros dos hijos. Esa es la mayor inspiración que tuvimos para este tema y el agradecimiento a tantas personas que por tantos años han estado con nosotros apoyando nuestra música, nuestros conciertos. Y que podamos seguir viviendo de la música, haciendo shows y temas. Estamos súper felices. Esta canción es un homenaje a todo esto.

- ¿Dirían que refleja una nueva etapa en su sonido o en su forma de contar historias?

Ha sido una evolución constante. Ya son 12 años haciendo música juntos, aunque llevamos toda una vida. Ángel tiene 30 años de carrera artística y yo unos 25. Estamos un poco rebeldes, con amor. El idioma que se está hablando hoy en las canciones es totalmente opuesto a nuestras canciones. Este tema Bendición, es parte de un álbum de canciones como 14 de febrero o Aquí estamos, que tienen un mensaje de familia, sobre los hijos, de respeto a la pareja, de lo complicada que es la decisión del matrimonio. Somos menos pretenciosos con este disco, no estamos buscando números ni ser tendencia. No buscamos nada que tenga que ver con cosas banales. Estamos rendidos a la música y a Dios. Esas son nuestras dos armas en este disco.

Y es complicado, sobre todo, aquí en Miami, donde hay tanta música bailable y con un lenguaje más fuerte. Creo que somos valientes.

- ¿Qué nos pueden adelantar sobre lo que será su próximo disco?

Esta canción cerraría nuestro segundo álbum, que incluye colaboraciones de jazz, también una con Leoni Torres, que sería la segunda, trabajamos mucho con él, hemos escrito canciones para él. Y más que un colega, ya es como un familiar. También tenemos un tema que es una salsa con Pucho y Tucutu, que son nuestros hermanos venezolanos. También hay temas con Jacob, con el Kimiko, con Osmani García. Hay tremendos artistas en este disco, que esperamos salga antes del verano.

- ¿Cómo nació la química artística entre ustedes? ¿En qué momento sintieron que Beangel tenía un destino propio en la música latina?

Somos pareja desde 2011. Y antes de eso ya trabajábamos juntos como productor (Ángel) e intérprete (Bea). Siempre sentimos admiración mutua. Luego, ya como pareja, íbamos a centros nocturnos a ver shows de algún colega, y nos subían al escenario. Ángel se ponía al piano y yo cantaba. Y así nos dimos cuenta de que la gente nos recibía mucho mejor juntos que cuando lo hacíamos en solo. Y de ahí surgió esta idea en 2014 o 2015 de crear un dúo, que no abunda mucho. Creo que desde Pimpinela no existía algo así y ellos son hermanos. Nos sentimos cómodos y apoyados el uno en el otro.

Y ha sido una de las mejores decisiones, no porque sea mi esposo y lo admire musicalmente. Pero se siente muy cómodo que Ángel me abrace y esa calma de tenerlo a mi lado en el estudio y el escenario. Nos pasa de todo, nos erizamos, lloramos, nos damos un beso, se nos tranca la garganta, son cosas muy lindas. Y creo que la gente lo recibe y disfruta nuestras miradas.

- Cuéntanos cómo empezó esta historia de amor

Nos conocimos en 2008, en España. Yo estaba con la agrupación Santa Fe. Ellos trabajan la producción y las composiciones con Ángel. Él viajó a España. Yo vivía allá y él hizo una gira con nosotros por diferentes ciudades y festivales. Luego se dio la oportunidad de grabar un disco con el grupo. Tuve que venir y ya no pude regresar a España, me quedé aquí para obtener mi residencia americana. Y empezamos a trabajar más juntos.

Conocer a Bea para mí fue un flechazo. El problema es que ella es una mujer muy carismática, hipnotizante. No hay manera de mirar para otro lugar, que no mire su sonrisa y su forma. Es muy diferente. Yo estaba con mi esposa, la madre de mi hijo. Pero sí sentí una admiración demasiado bella, obviamente por su forma de cantar, pero más allá de eso, por su corazón y su forma de ser. Y cuando se dio la oportunidad de que empezáramos a hablar y yo le fui diciendo mis mejores piropos, se fue dando hasta que un buen día, ni supimos cómo, pero pasó y de repente estábamos en la playa dándonos un besito y yo dije: ¡oh, esto se calentó (risas).

- ¿Después de tantos años en la música, ¿qué los sigue motivando?

Yo creo que el ser reales. Hoy pasa todo lo contrario. No quiero hablar de nadie en específico, pero a veces los artistas no son reales. Las personas tienen mucha sed de éxito. Yo creo que lo más bonito es subirte a una tarima y ser uno mismo. Nosotros no somos vanidosos, no nos drogamos, musicalmente podemos hacer cualquier género. Tenemos una comunidad que es muy pequeña, pero sincera y real. Es que nosotros le tenemos a la música el mismo respeto que a Dios. Entonces, el hacer lo que hacemos de esa forma es lo que nos mantiene súper ilusionados como el primer día.

- ¿Qué sueños musicales le faltan por cumplir y cómo ven el futuro del dúo en los próximos años?

Yo (Ángel), personalmente, se lo dejo todo a Dios. Cuando más famoso quise ser, no lo fui de ninguna forma. Creo que la decisión de Dios siempre va a ser la correcto en su tiempo. Somos súper privilegiados por todos los artistas con los que hemos podido colaborar. Queremos seguir haciendo canciones y que la gente nos siga apoyando.

Hago mías las palabras de Ángel. A mis 40 años, no tengo pretensiones de nada ni necesito reconocimiento. Todos se están matando por obtener mejores premios, más dinero y éxito. Y para mí, seguir a Dios y tener a mi familia, es mi mayor bendición, sobre todo mis hijos, que son mi motor diario, mi matrimonio y nuestra música honesta.