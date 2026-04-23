jueves 23  de  abril 2026
POLÉMICA

Hallan pornografía infantil en teléfono de D4vd, rapero acusado de asesinar a una adolescente

Según la acusación, D4vd habría matado a la joven porque ella amenazaba con revelar sus relaciones sexuales, lo que podía arruinar su carrera musical

El rapero estadounidense D4vd, cuyo nombre real es David Burke, asistió al evento Variety Power of Young Hollywood en NeueHouse Los Angeles, el 10 de agosto de 2023, en Hollywood, California.

El rapero estadounidense D4vd, cuyo nombre real es David Burke, asistió al evento Variety Power of Young Hollywood en NeueHouse Los Angeles, el 10 de agosto de 2023, en Hollywood, California.

Getty Images via AFP / Kevin Winter

LOS ÁNGELES.- El cantante de R&B estadounidense D4vd, sospechoso de haber asesinado a una adolescente cuyo cuerpo en descomposición fue encontrado en su automóvil, tenía contenido de pornografía infantil en su teléfono, reveló el jueves la fiscalía de Los Ángeles.

El artista de 21 años, cuyo verdadero nombre es David Anthony Burke, podría enfrentar hasta la pena de muerte por el asesinato de Celeste Rivas, de 14 años.

La fiscalía acusa al cantante de matar y descuartizar a Rivas y guardar sus restos en bolsas que dejó pudriéndose en el maletero de su Tesla. El vehículo fue encontrado abandonado en las colinas de Hollywood.

D4vd fue detenido la semana pasada tras siete meses de investigación. El intérprete se declaró no culpable y compareció el jueves ante un tribunal de Los Ángeles, vestido con el uniforme naranja de preso.

Durante esta audiencia preliminar, la fiscal Beth Silverman aseguró que el registro al iPhone del artista reveló "una cantidad significativa de pornografía infantil". No precisó si dicho contenido se refería a fotos o videos de la víctima.

A la salida de la audiencia, la defensa de D4vd declinó emitir comentarios.

Asesinato

El cadáver de Celeste Rivas fue hallado en descomposición y descuartizado el pasado 8 de septiembre.

Según la acusación, D4vd habría matado a la joven porque ella amenazaba con revelar sus relaciones sexuales, lo que podía arruinar su carrera musical.

Este macabro crimen ha generado revuelo en Estados Unidos, en particular porque la obra de D4vd parecía hacerle eco.

El cantante de R&B se hizo famoso en 2022, cuando su tema Romantic Homicide tuvo un gran éxito en TikTok.

El miércoles se hicieron públicos los resultados de la autopsia de la adolescente.

Los servicios forenses de Los Ángeles concluyeron que se trató de un homicidio causado por "múltiples heridas penetrantes". No se especificó la causa de las lesiones.

La familia de la joven "está absolutamente devastada por las conclusiones contenidas en el informe del médico forense sobre la horrible y atroz muerte de su querida hija", manifestó en un comunicado, en el que pidió a la prensa que "respete su intimidad".

El cantante permanece detenido.

FUENTE: AFP

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