jueves 23  de  abril 2026
MEDIO ORIENTE

Trump: "EEUU no tiene prisa, pero el reloj corre para Irán y el bloqueo es hermético"

En medio de la pausa, el tercer portaaviones de Estados Unidos llegó a la región. Se trata del USS George H.W. Bush con su cubierta repleta de cazas y su equipo de respaldo marítimo.

El portaaviones George H. W. Bush llega a la región del Medio Oriente y se convierte en el tercero en la zona de bloque naval a Irán.

El portaaviones George H. W. Bush llega a la región del Medio Oriente y se convierte en el tercero en la zona de bloque naval a Irán.

RONEN ZVULUN / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente Donald Trump afirmó este jueves que Estados Unidos no siente ninguna presión para poner fin a la guerra con Irán, pero que "el reloj corre" para Teherán, a medida que las perturbaciones derivadas del conflicto afectan cada vez más la economía mundial.

"Tengo todo el tiempo del mundo, pero Irán no. ¡El reloj corre!", escribió el presidente de Estados Unidos en redes sociales, añadiendo que el ejército iraní ha sido destruido y que "sus líderes ya no están con nosotros".

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"El bloqueo es hermético y firme y, a partir de ahora, la situación solo empeorará", alertó.

Mientra el tiempo pasa, el tercer portaaviones de EEUU llegó a la región.

El portaviones USS George H.W. Bush está en aguas de Oriente Medio, según informó el jueves el ejército estadounidense, con lo que ya son tres los buques de guerra de este tipo que Estados Unidos tiene desplegados en la región.

El USS George H.W. Bush navegaba "por el océano Índico, en la zona de responsabilidad del Mando Central de EEUU, el 23 de abril", señaló el mando militar responsable del Medio Oriente en una publicación en X que incluía una imagen del portaviones con la cubierta repleta de cazas.

FUENTE: Con información de AFP.

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