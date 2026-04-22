miércoles 22  de  abril 2026
EXCLUSIVA

Rick Scott señala a NBC de 'lavar imagen' del régimen cubano

El senador republicano Rick Scott cuestionó la falta de presión sobre presos políticos, la represión en Cuba y la ausencia de elecciones libres en la isla

El senador estadounidense Rick Scott (republicano por Florida) habla en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC)&nbsp;

El senador estadounidense Rick Scott (republicano por Florida) habla en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) 

Getty Images vía AFP

El senador federal por Florida, Rick Scott, envió una carta fechada el 22 de abril de 2026 a los principales ejecutivos de Comcast Corporation y NBC News para expresar su rechazo a la entrevista concedida al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel en el programa Meet the Press, transmitida el pasado 12 de abril.

La misiva estuvo dirigida a Brian Roberts, presidente y CEO de Comcast; Cesar Conde, presidente de NBC Universal News Group; y Rebecca Blumenstein, presidenta editorial de NBC News. En ella, Scott calificó la conversación sostenida por la periodista Kristen Welker con Díaz-Canel como una entrevista “complaciente” que, a su juicio, otorgó legitimidad internacional a un régimen que acusó de sostenerse sobre la represión, la tortura y la ausencia de elecciones libres en Cuba.

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El legislador republicano criticó especialmente que Welker afirmara que era “un honor” conversar con Díaz-Canel y consideró que la entrevista presentó al gobernante cubano como una víctima de Estados Unidos, en lugar de confrontarlo por las denuncias de violaciones de derechos humanos y persecución política dentro de la isla.

Scott sostuvo que la periodista no insistió en temas clave como la liberación de presos políticos detenidos tras las protestas de julio de 2021, las misiones médicas cubanas en el extranjero, las relaciones de La Habana con gobiernos como China, Irán y Rusia, así como la falta de elecciones libres y el acceso restringido a internet para la población.

En la carta, también recordó el caso de Alexander Díaz-Rodríguez, uno de los presos políticos recientemente liberados, y aseguró que su estado físico evidenciaba torturas, desnutrición y falta de atención médica durante su encarcelamiento.

“El trato indulgente hacia un dictador violento perjudicó enormemente la causa de libertad que los cubanos han exigido desde la revolución comunista”, escribió Scott, quien afirmó que NBC, al no exigir respuestas contundentes, terminó legitimando tácitamente al régimen cubano.

El senador concluyó pidiendo que, en futuras coberturas, la cadena priorice un periodismo “libre y valiente”, en lugar de servir como plataforma para dictadores.

Carta íntegra de Rick Scott

260421 Comcast CEO & Board (Spanish)

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