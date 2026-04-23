Senado aprueba $70.000 millones para ICE y y la patrulla fronteriza

En medio de un cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que ya supera los 40 días, el Senado de los Estados Unidos dio un paso decisivo al avanzar un plan presupuestario de $70.000 millones destinado exclusivamente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ) y a la Patrulla Fronteriza.

La sesión se alargó hasta horas de la madrugada de este jueves, cuando los republicanos lograron obtener 50 votos a favor y 48 en contra. Todos los demócratas presentes en la sala votaron en contra, mientras que dos senadoras republicanas, Lisa Murkowski de Alaska y Rand Paul de Kentucky, no se alinearon con su partido y votaron en contra de la medida.

Ahora, la Cámara de Representantes tendrá que dar su aprobación, y posteriormente el paquete legislativo republicano que financie a ICE y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza tendrá que superar una dura prueba parlamentaria en el Senado antes de otra maratónica serie de votaciones en las próximas semanas.

Antes de que se pudiera aprobar la resolución, la cámara llevó a cabo lo que se conoce como una "votación masiva", en la que los senadores podían presentar un número ilimitado de enmiendas y obligar a la cámara a realizar votación tras votación. La votación sobre una serie de enmiendas presentadas por los demócratas, muchas de las cuales se centraban en cuestiones relacionadas con el costo de vida, comenzó poco después de las 9:30 p. m. (hora del este).

FUENTE: REDACCIÓN