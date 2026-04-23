jueves 23  de  abril 2026
MERITOCRACIA Y SENTIDO COMÚN

Florida refuerza veto a programas DEI y bloquea impuestos al carbono

DeSantis firma leyes que prohíben programas DEI e impuestos al carbono, como parte de su política contra agenda climática e “ideología woke” en Florida

Ron DeSantis, gobernador de Florida, firma los proyectos de ley.

Ron DeSantis, gobernador de Florida, firma los proyectos de ley.

Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó este 22 de abril de 2026 en Jacksonville dos proyectos legislativos que endurecen la política estatal contra los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en los gobiernos locales y frenan cualquier intento de imponer impuestos al carbono o metas de emisiones netas cero en el estado.

Se trata de la ley SB 1134, que prohíbe a condados y municipios financiar, promover o implementar iniciativas DEI, y de la HB 1217, que impide a gobiernos estatales y locales adoptar políticas de reducción obligatoria de emisiones de gases de efecto invernadero, incluidos impuestos al carbono y programas de comercio de emisiones.

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Durante la rueda de prensa, DeSantis defendió ambas medidas como parte de una estrategia para proteger a los contribuyentes y mantener a Florida alejada de agendas ideológicas impulsadas desde gobiernos locales, universidades y grandes corporaciones.

“Los floridanos no deberían verse obligados a pagar agendas climáticas radicales ni políticas de identidad con el dinero que tanto les cuesta ganar”, afirmó el gobernador. “Hoy firmé dos proyectos importantes para limitar el exceso de poder gubernamental y evitar que autoridades locales impongan impuestos al carbono y mandatos discriminatorios de DEI a los residentes de Florida”.

La ley SB 1134 de Florida

La primera de las normas firmadas, impulsada por el senador estatal Clay Yarborough, prohíbe que gobiernos locales mantengan oficinas, funcionarios o programas dedicados a diversidad, equidad e inclusión.

Además, bloquea el uso de fondos públicos para contratar terceros que promuevan estas iniciativas y exige que quienes reciban subvenciones públicas certifiquen que ese dinero no será utilizado para avanzar programas DEI.

La legislación también incorpora mecanismos de cumplimiento y sanciones, incluyendo posibles penalidades para funcionarios que violen la norma. DeSantis insistió en que la ley busca evitar el uso político de recursos públicos.

“Algunos de estos cargos son una estafa total. Hay oficiales DEI ganando 400.000 o 500.000 dólares al año mediante contratos con distintas ciudades. La cantidad de dinero que algunas personas estaban ganando con esto era realmente obscena”, sostuvo.

El gobernador añadió que la posibilidad de destitución será clave para garantizar el cumplimiento. “Cuando la gente sabe que hay rendición de cuentas, es mucho más probable que cumpla la ley”.

Según Yarborough, la medida responde a que “Ciudades y Condados han estado financiando y promoviendo actividades divisivas bajo el disfraz de DEI”, cuando, a su juicio, las decisiones deben basarse en el mérito y no en criterios ideológicos.

Florida bloquea impuestos al carbono y políticas net-zero

La segunda legislación firmada, la HB 1217, busca impedir que Florida adopte políticas de “net-zero”, es decir, metas obligatorias para alcanzar emisiones netas cero de gases de efecto invernadero.

La norma prohíbe nuevos impuestos, tarifas o penalidades vinculadas a emisiones de carbono, veta la participación en programas de comercio de carbono como el sistema cap-and-trade y también impide el uso de fondos públicos para apoyar organizaciones que promuevan estas políticas. Asimismo, exige reportes anuales para verificar cumplimiento y transparencia.

Los programas de comercio de carbono limitan cuánto pueden contaminar las empresas y les permiten comprar o vender permisos de emisión según sus necesidades. Sus defensores dicen que reducen la contaminación, mientras sus críticos, como DeSantis, afirman que terminan encareciendo la gasolina, la electricidad y otros servicios para los consumidores.

DeSantis argumentó que estas medidas buscan proteger la economía estatal y evitar el aumento del costo de vida.

“Los mandatos net-zero y los impuestos al carbono aumentan los costos para familias, negocios y consumidores”, señaló el representante estatal Berny Jacques.

El gobernador reforzó esa idea durante su intervención: “La gasolina ha subido. ¿Queremos que suba aún más? Queremos que baje. Con estas políticas radicales, los costos de energía aumentan como resultado”.

También criticó que gobiernos locales continúen financiando planes de sostenibilidad, citando como ejemplo a la ciudad de St. Petersburg y al condado Broward.

“Simplemente vamos a detener esta locura”, afirmó. “Esta ley protege a los floridanos al prohibir que todos los niveles de gobierno adopten o impongan estas políticas climáticas radicales”.

DeSantis contra la agenda woke

El gobernador enmarcó ambas firmas dentro de una política más amplia que ha impulsado desde su primer mandato para eliminar programas DEI en universidades públicas, escuelas K-12, fondos de pensiones estatales y agencias gubernamentales.

“Después de todo, somos el estado donde lo woke viene a morir”, declaró.

También mencionó como uno de sus logros la prohibición de las monedas digitales de bancos centrales, una medida que, según explicó, busca impedir que los bancos puedan discriminar a las personas por sus opiniones políticas o sus hábitos de consumo y además, la prohibición a gobiernos locales de retirar financiamiento a la policía.

“Hemos tomado la posición del sentido común, donde está la gran mayoría de la gente”, afirmó. “Ningún estado ha resistido mejor que el estado libre de Florida”.

Para DeSantis, estas nuevas leyes consolidan esa estrategia y refuerzan lo que definió como una defensa de la libertad individual, la responsabilidad fiscal y la oportunidad económica frente a regulaciones que considera excesivas o ideológicas.

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