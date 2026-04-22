miércoles 22  de  abril 2026
CASO INTERNACIONAL

Menor llevado a Cuba sin autorización judicial es devuelto a su madre tras acción federal

Los acusados comparecieron ante un tribunal en Estados Unidos luego de ser deportados, en un caso que activó la intervención del FBI y autoridades internacionales

Foto referencial sobre el tema.

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Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. - El caso del menor de 10 años que fue trasladado fuera de Estados Unidos sin autorización judicial registró nuevos avances tras la comparecencia en un tribunal federal de los acusados y la confirmación de que el niño fue reunido con su madre biológica.

De acuerdo con información divulgada por la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Utah, el padre del menor y su pareja enfrentan cargos por secuestro parental internacional, luego de presuntamente sacarlo del país para evadir una orden de custodia vigente.

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Las autoridades señalaron que el niño fue localizado en Cuba y posteriormente repatriado, en coordinación con agencias federales. Ambos implicados fueron deportados a EEUU y presentados ante un tribunal federal en Virginia, donde se inició el proceso judicial.

Según el informe oficial, el traslado incluyó un cambio de itinerario respecto al plan inicial. Aunque el viaje había sido presentado como una salida hacia Canadá, los acusados habrían modificado la ruta y se desplazaron hacia México antes de llegar a La Habana.

El expediente también recoge que un tribunal en Utah otorgó custodia exclusiva a la madre y ordenó el retorno inmediato del menor, medida que se concretó días después con la intervención de las autoridades.

Funcionarios federales indicaron que existían preocupaciones dentro del entorno familiar sobre posibles decisiones médicas relacionadas con el menor, aunque ese aspecto forma parte del proceso en curso y no ha sido confirmado como un elemento determinante en los cargos.

El menor fue entregado a su progenitora sin que se reportaran afectaciones físicas, mientras el caso avanza en el sistema judicial federal.

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