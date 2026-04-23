EEUU dispuesto a invitar a Rusia a cumbre del G20 en Florida

WASHINGTON — Estados Unidos está dispuesto a invitar a Rusia a la cumbre del G20 de diciembre en Florida, como al resto de países miembros del grupo, declaró este jueves un alto responsable de la Casa Blanca.

"No se han emitido aún las invitaciones formales, pero todos los miembros del G20 serán invitados a asistir a las reuniones ministeriales y a la cumbre de líderes", explicó esa fuente bajo anonimato.

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La cumbre está prevista para los días 14 y 15 de diciembre en un club del presidente Donald Trump en Miami.

El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Alexander Pankin, citado por agencias de noticias rusas, indicó el miércoles que su país había sido invitado a participar en la cumbre "al más alto nivel".

El jueves, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aclaró que aún no se había decidido la participación del presidente Vladimir Putin.

La orden de arresto contra Putin

"No se ha tomado ninguna decisión al respecto, pero Rusia ha participado en todas las cumbres al nivel apropiado", declaró Peskov durante su rueda de prensa diaria. "A medida que se acerque la cumbre, se decidirá el formato de nuestra participación".

Debido a una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) por "crímenes de guerra" relacionados con la ofensiva rusa en Ucrania, Putin no asistió a la anterior cumbre del G20 en Johannesburgo en noviembre de 2025.

Su asesor económico Maxim Oreshkin representó a Moscú en Sudáfrica.

Estados Unidos ostenta este año la presidencia rotativa del G20, un foro para la cooperación económica entre las principales economías desarrolladas y emergentes del mundo.

FUENTE: Con información de AFP