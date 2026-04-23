USCIS reabre revisión de 33.000 Green Cards otorgadas durante el gobierno de Biden

Inmigrante estudia antes de su examen de ciudadanía en la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS) en Queens

MIAMI. -La medida de revisión de la Green Card (tarjeta verde de residencia) otorgada a inmigrantes en EEUU durante la administración de Joe Biden, anunciada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU ( USCIS , por sus siglas en ingles) se inicia con la reapertura de 33.000 casos, pero el proceso es legal y no significa la anulación inmediata, afirmaron expertas en la materia de migración.

El martes pasado, USCIS anunció una revisión “exhaustiva” de las tarjetas de residencia hasta 2025, para lo cual el gobierno federal va a contratar a agentes especializados y a habilitar una línea de denuncias para identificar posibles casos de fraude, según se informó.

El proceso que involucra a cerca de 4 millones de extranjeros que adquirieron residencia legal en el país durante los años de Joe Biden comenzó a generar preocupación, razón por la cual las abogadas María Herrera Mellado e Isadora Velázquez, especialistas en la materia, fueron consultas por Diario Las Américas, para que explican la legalidad de la medida y sus alcances.

Revisión de la Green Card

“El Estado tiene la facultad de revisar beneficios inmigratorios previamente concedidos si existen indicios de error, fraude, omisión de información relevante o incumplimiento de requisitos legales, y responde al principio de legalidad administrativa y a la obligación del gobierno de asegurar que los beneficios migratorios se hayan otorgado conforme a la ley”, señaló Herrera Mellado al opinar sobre el proceso.

Subrayó que el hecho de que se revisen hasta 4 millones de casos no significa que esas personas estén automáticamente “bajo sospecha” de fraude o ilegalidad.

“Significa, más bien, que la autoridad quiere volver a verificar que esos beneficios fueron otorgados conforme a derecho”.

No obstante, advirtió que las residencias otorgadas no pueden ser revocadas de manera automática o colectiva.

“Cada caso debe evaluarse individualmente con garantías del debido proceso que implica la notificación, oportunidad de defensa y revisión judicial, y si se hace apegado a estos principios, el proceso será largo y selectivo”.

Legalidad del proceso de USCIS

La legalidad de la medida también fue sostenida por Velázquez, quien indicó que “hasta el momento se estima que hay 33.000 casos que van a ser reabiertos, basados en esta medida de investigación”.

“Lo más frustrante es que se limite o que se utilice la administración Biden como excusa para investigar estas residencias, en vez de hacerlo como una revisión general a todas las residencias sobre las cuales puedan haber alguna sospecha de fraude”, añadió la experta.

“El tono político es lo que le da ese tono desagradable”, recalcó, pero recordó que el gobierno de Trump ya había advertido hace meses que llevaría a cabo esta revisión.

Destacó además que la medida se anuncia en momentos en que muchas de las aplicaciones a las residencias están pausadas, las de 39 países no están siendo procesados y las de 75 países están totalmente pausadas”, dijo

Aseguró que no se sabe si se están utilizando los fondos para avanzar en estas investigaciones, “pero el gobierno puede usarlos para llevarlas a cabo legalmente”, afirmó.

Lo que implica para residentes en EEUU

Quedar “bajo revisión” no significa que perderá la residencia de inmediato, puntualizó Herrera Mellado. “La Green Card sigue siendo válida hasta que haya una decisión oficial de una autoridad oficial”.

Lo que se busca en estos casos es aclarar los errores administrativos, ante lo cual los inmigrantes residentes deben enviar evidencia para defender su caso.

Esto es, justificar la legalidad de su residencia y poder defenderse en tribunales si es necesario”, agregó.

“No deben alarmarse sin notificación oficial, deben mantener documentos en orden, evitar viajes si hay dudas y consultar con un abogado experto”, precisó.

Velázquez coincidió: “Toda la documentación a mano es la mejor opción” para quienes su residencia será objeto de revisión .

FUENTE: Entrevista a las abogadas María Herrera Mellado e Isadora Velázquez, expertas en inmigración; con información de Univisión