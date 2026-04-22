Pentágono anuncia que el secretario de la Marina deja el cargo de "forma inmediata"

Jhon Phelan "abandona la administración con efecto inmediato", dijo el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en un comunicado en X, el miércoles 22 de abril. El subsecretario Hung Cao asumirá el cargo de manera interina

WASHINGTON.- El secretario de la Marina de Estados Unidos, John Phelan, dejará su cargo "de forma inmediata", anunció el miércoles el Pentágono, sin dar ninguna explicación sobre la repentina salida.

Phelan "abandona la administración con efecto inmediato", dijo el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en un comunicado publicado en X. Agregó que el subsecretario Hung Cao asumirá el cargo de manera interina.

ESCALADA DE TENSIONES El Pentágono estaría planificando operaciones militares en Cuba en caso de que Trump ordene intervenir

GUERRA El Pentágono estaría preparando una incursión terrestre que duraría semanas en Irán, según el Washington Post

La salida de Phelan se produce tras la destitución, a principios de este mes, del general Randy George, uno de los más altos mandos del ejército estadounidense, así como de dos oficiales de alto rango.

El presidente Donald Trump, desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, adelanta una purga de altos mandos en las fuerzas armadas, incluido el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Charles Brown, a quien destituyó en febrero del año pasado.

Entre otros oficiales de alto rango destituidos se encuentran los jefes de la Armada y la Guardia Costera, el general que dirigía la Agencia de Seguridad Nacional, el vicecomandante de la Fuerza Aérea, un almirante de la Armada destinado a la OTAN y tres abogados militares de alto rango.

El jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea también anunció que se retiraba tras cumplir solo dos de los cuatro años del cargo, y el jefe del Mando Sur un año después de asumir el puesto.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha repetido que Trump elige a los cargos que quiere.

El jefe del Pentágono ordenó el año pasado una reducción de, al menos, 20% en el número de generales y almirantes de cuatro estrellas en servicio.

Cierre de Ormuz

El retiro del secretario de la Marina llega en medio del cierre perimetral del estrecho de Ormuz, impuesto por Washington, que dejó la zona completamente bloqueada a la navegación.

De acuerdo con la información del Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM), un total de 29 buques tuvieron que dar media vuelta o regresar a puerto desde el inicio del bloqueo hace más de una semana.

FUENTE: Con información de AFP, Europa Press