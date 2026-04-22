miércoles 22  de  abril 2026
MANDOS MILITARES

Pentágono anuncia que el secretario de la Marina deja el cargo de "forma inmediata"

La salida de John Phelan, secretario de la Marina, se produce tras destitución del general Randy George, uno de los altos mandos del ejército de EEUU

Jhon Phelan abandona la administración con efecto inmediato, dijo el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en un comunicado en X, el miércoles 22 de abril. El subsecretario Hung Cao asumirá el cargo de manera interina

Jhon Phelan "abandona la administración con efecto inmediato", dijo el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en un comunicado en X, el miércoles 22 de abril. El subsecretario Hung Cao asumirá el cargo de manera interina

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El secretario de la Marina de Estados Unidos, John Phelan, dejará su cargo "de forma inmediata", anunció el miércoles el Pentágono, sin dar ninguna explicación sobre la repentina salida.

Phelan "abandona la administración con efecto inmediato", dijo el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en un comunicado publicado en X. Agregó que el subsecretario Hung Cao asumirá el cargo de manera interina.

Lee además
Soldados del ejército de EEUU en la cima de vehículos militares en West Potomac Park en Washington, DC.
GUERRA

El Pentágono estaría preparando una incursión terrestre que duraría semanas en Irán, según el Washington Post
Cubanos residentes en Florida sostienen banderas cubanas y una bandera en apoyo al presidente Donald Trump, mientras participan en la manifestación Cuba Libre en la ciudad de Hialeah, Florida, el 24 de marzo de 2026.
ESCALADA DE TENSIONES

El Pentágono estaría planificando operaciones militares en Cuba en caso de que Trump ordene intervenir

La salida de Phelan se produce tras la destitución, a principios de este mes, del general Randy George, uno de los más altos mandos del ejército estadounidense, así como de dos oficiales de alto rango.

El presidente Donald Trump, desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, adelanta una purga de altos mandos en las fuerzas armadas, incluido el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Charles Brown, a quien destituyó en febrero del año pasado.

Entre otros oficiales de alto rango destituidos se encuentran los jefes de la Armada y la Guardia Costera, el general que dirigía la Agencia de Seguridad Nacional, el vicecomandante de la Fuerza Aérea, un almirante de la Armada destinado a la OTAN y tres abogados militares de alto rango.

El jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea también anunció que se retiraba tras cumplir solo dos de los cuatro años del cargo, y el jefe del Mando Sur un año después de asumir el puesto.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha repetido que Trump elige a los cargos que quiere.

El jefe del Pentágono ordenó el año pasado una reducción de, al menos, 20% en el número de generales y almirantes de cuatro estrellas en servicio.

Cierre de Ormuz

El retiro del secretario de la Marina llega en medio del cierre perimetral del estrecho de Ormuz, impuesto por Washington, que dejó la zona completamente bloqueada a la navegación.

De acuerdo con la información del Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM), un total de 29 buques tuvieron que dar media vuelta o regresar a puerto desde el inicio del bloqueo hace más de una semana.

FUENTE: Con información de AFP, Europa Press

Temas
Te puede interesar

Pentágono elimina para los militares la vacunación obligatoria contra la gripe

ONU: Conozca a los cuatro candidatos que compiten para el puesto de secretario general

EEUU insta a sus ciudadanos a abandonar el Líbano en vísperas de las negociaciones con Israel

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El estrecho de Ormuz está bajo control de Irán.
Conflicto

Los talibanes respaldan por primera vez el diálogo de paz entre Irán y EEUU

Momentos en el que el exministro de petróleo venezolano Tareck El Aissami es esposado por miembros de la Policía Nacional Anticorrupción.
VENEZUELA

Se inicia con retraso juicio por fraude milmillonario en PDVSA en medio de arreglos de reforma judicial

Los aviones de ataque A-10 Thunderbolt II de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se han utilizado para atacar buques de la armada iraní durante la Operación Furia Épica
MEDIO ORIENTE

EEUU e Irán podrían tener nuevas discusiones en los próximos días

Ray Barraez, que trabajaba como chofer de UBER en el momento en que fue interceptado por las autoridades. video
INVESTIGACIÓN

Florida: muerte de conductor venezolano tras parada policial desata alarmas

La exconcejala de Hialeah Angélica Pacheco camina acompañada de su esposo a su salida de la Corte, junto a dos personas de su equipo de defensa. 
JUSTICIA

Exconcejala de Hialeah condenada a tres años de libertad condicional

Te puede interesar

El senador estadounidense Rick Scott (republicano por Florida) habla en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) 
EXCLUSIVA

Rick Scott señala a NBC de 'lavar imagen' del régimen cubano
Jhon Phelan abandona la administración con efecto inmediato, dijo el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en un comunicado en X, el miércoles 22 de abril. El subsecretario Hung Cao asumirá el cargo de manera interina
MANDOS MILITARES

Pentágono anuncia que el secretario de la Marina deja el cargo de "forma inmediata"

Foto referencial sobre el tema.
CASO INTERNACIONAL

Menor llevado a Cuba sin autorización judicial es devuelto a su madre tras acción federal

Los aviones de ataque A-10 Thunderbolt II de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se han utilizado para atacar buques de la armada iraní durante la Operación Furia Épica
MEDIO ORIENTE

EEUU e Irán podrían tener nuevas discusiones en los próximos días

Imagen de referencia de la placa de un vehículo como debe estar de acuerdo a la ley.
NUEVA LEY

Florida establece reglas claras sobre uso de marcos en placas vehiculares