Heat mantienen a Terry Rozier en el roster mientras evalúan un posible traspaso

El Heat mantiene a Terry Rozier en el roster pese a cargos federales y evalúa traspasarlo antes del cierre del mercado de la NBA

Terry Rozier, del Miami Heat, en acción contra los Boston Celtics en el Kaseya&nbsp;

Por Pedro Felipe Hernández

El Miami Heat decidió no cortar a Terry Rozier antes del plazo límite de este miércoles por la tarde, una determinación que sugiere que la franquicia explora la posibilidad de traspasarlo antes de la fecha límite de cambios de la NBA, fijada para el 5 de febrero.

Al no rescindir su contrato, Miami garantiza los 1.7 millones de dólares restantes de su salario de esta temporada, lo que hace que el total de 26.6 millones cuente completamente contra el tope salarial. La decisión se tomó antes de las 5:00 p.m., hora límite establecida por la liga.

Impacto financiero y escenario contractual

Rozier no está percibiendo salario mientras permanece en licencia administrativa, tras su arresto en octubre por autoridades federales en un caso relacionado con apuestas deportivas. Aun así, el Heat solo cuenta con aproximadamente 1.6 millones de dólares de espacio salarial, lo que limita su margen de maniobra.

El movimiento más conveniente para Miami sería intercambiar a Rozier como contrato expirante antes del cierre del mercado. Sin embargo, aún no está claro si la NBA permitirá que su contrato sea traspasado debido a la naturaleza del caso. El comisionado Adam Silver reconoció recientemente que la liga está dispuesta a trabajar con el Heat para encontrar una solución, calificando la situación como “sin precedentes”.

Origen del caso y antecedentes del intercambio

Miami adquirió a Rozier desde los Charlotte Hornets el 23 de enero de 2024, enviando a Kyle Lowry y una selección de primera ronda del Draft de 2027. De acuerdo con fiscales federales, el base habría alertado a un amigo en marzo de 2023 que abandonaría anticipadamente un partido por una supuesta lesión, información que fue utilizada para generar más de 250.000 dólares en apuestas de proposición.

La NBA investigó en su momento una actividad inusual de apuestas detectada por casas especializadas durante aquel partido entre Hornets y Pelicans, pero determinó que no existían pruebas suficientes para sancionar a Rozier, quien cooperó con la investigación.

Ni los Hornets ni el Heat han confirmado si tenían conocimiento de una investigación federal en curso al momento del traspaso. Fuentes indican que Miami probablemente no habría concretado la operación de haber conocido el riesgo legal existente.

Situación legal actual de Rozier

Los abogados del jugador solicitaron que los cargos sean desestimados, alegando que el gobierno federal excedió sus atribuciones. Rozier se declaró no culpable de conspiración para fraude electrónico y lavado de dinero, fue liberado bajo una fianza de 3 millones de dólares y deberá comparecer nuevamente ante la corte en marzo.

Su arresto, ocurrido el 23 de octubre, formó parte de una redada que involucró a más de 30 personas, en un caso que destapó dos operaciones de apuestas ilegales, una de ellas relacionada con información privilegiada de jugadores de la NBA.

Posible solicitud de alivio a la NBA

Ante este escenario, no se descarta que el Heat solicite compensaciones a la NBA, como evitar la entrega de la primera ronda del Draft de 2027 comprometida con Charlotte, mientras se define el desenlace del caso.

