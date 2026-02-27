México retoma el envío de petróleo hacia Cuba

El tanquero mexicano Bicentenario frente a la refinería Ñico López de La Habana el 8 de junio.

La presidente de México Claudia Sheinbaum aseguró esta semana que su país “está revisando” si decide reiniciar el envío de combustible al régimen cubano, luego de que la Administración Trump anunciara la terminación de la política de aranceles adicionales a los países que suministren petróleo a la Isla.

“Esa posible sanción ya no existe, entonces estamos revisando y lo vamos a informar”, respondió la presidenta Sheinbaum a una periodista que le preguntó si planean retomar el suministro a Cuba , durante su habitual conferencia de prensa “La Mañanera del Pueblo”, reseña el portal web Martí Noticias.

ANÁLISIS ¿Y si México y Brasil ayudan en la inevitable transición de Cuba hacia la libertad?

Tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que declaró inconstitucional el uso de una ley de emergencia económica por parte de la Administración Trump para imponer aranceles a varios países, la Casa Blanca canceló los aranceles adicionales a quienes suministren petróleo a la Isla.

El fallo del máximo tribunal estadounidense mantiene con vigencia la Emergencia Nacional declarada por la Administración Trump sobre Cuba, por la amenaza que representa a la seguridad nacional de EEUU, si bien la sanción económica que contenía quedó desarticulada por la sentencia judicial.

La presidente mexicana Sheinbaum había defendido durante los últimos meses el envío de petróleo a Cuba en concepto de ayuda humanitaria e incluso dijo que la decisión de hacerlo era una cuestión de “soberanía nacional”; sin embargo, cuando se anunciaron los aranceles detuvo el suministro.

En ese momento, el Gobierno de México anunció que mientras se “resuelve por la vía diplomática” el envío de petróleo a Cuba, había coordinado con la Embajada cubana en ese país el envío de asistencia humanitaria en alimentos, productos básicos, enseres y otros insumos.

A principios de febrero, dos buques de la Armada mexicana llegaron a La Habana con ayuda humanitaria.

El “Papaloapan” transportó 536 toneladas de alimentos y artículos de higiene personal. Entre los productos se encuentran leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina y aceite vegetal, aseguró la Cancillería mexicana. El “Isla Holbox” llevó 277 toneladas de leche en polvo.

Este 24 de febrero, la Secretaría de Marina de México informó el envío, a través de la Armada, de un nuevo cargamento a Cuba.

Los buques Papaloapan y Huasteco zarparon del puerto de Veracruz el martes con mil 193 toneladas de víveres, entre ellos frijol, leche en polvo y alimentos varios.

FUENTE: Con información de Martí Noticias