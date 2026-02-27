Jefe de la Policía de Miami anuncia retiro del cargo, ¿dejará su placa por la política?

MIAMI. - El jefe de la Policía de Miami, Manuel “Manny” Morales, oficializó su retiro definitivo de la institución para octubre de 2026 tras completar cinco años al frente del cuerpo de seguridad municipal.

Este anuncio avivó las tensiones en la Comisión local, donde diversos sectores políticos atribuyen su salida a una estrategia para postularse como comisionado del Distrito 4 en las elecciones de noviembre de 2027.

La llama política fue encendida por el comisionado Ralph Rosado, quien criticó a Morales por el presunto uso de su cargo para ganar ventaja electoral.

Rosado denunció que eventos comunitarios, tales como el programa "Desayuno con el Jefe", servirían de plataforma para que Morales impulse su imagen personal frente a los votantes.

Por su parte, Morales mantiene una postura de cautela frente a los micrófonos. Aunque no niega de forma categórica su interés por el servicio público en la arena política, aseguró que su enfoque actual se limita de forma exclusiva a la seguridad de los ciudadanos hasta el último día de su contrato.

El jefe policial señaló que ha recibido solicitudes para que se postule como político y que estas provienen de miembros de la comunidad que valoran su trayectoria.

Transición en la cúpula policial

Para evitar un vacío de poder y garantizar la continuidad de las operaciones de seguridad, la oficina del administrador de la Ciudad ya diseñó una hoja de ruta para la sucesión.

El proceso de búsqueda de un nuevo jefe de policía iniciará formalmente en julio, tres meses antes de que Morales entregue su placa de forma definitiva.

Legado de una gestión estable

Manuel Morales asumió el liderazgo del departamento policial en octubre de 2021, en un periodo de alta volatilidad para la institución. Su llegada ocurrió tras la destitución del anterior jefe, Art Acevedo, cuya breve y polémica gestión terminó en medio de roces con la Comisión municipal.

A lo largo de sus tres décadas de servicio, Morales escaló desde los rangos operativos hasta la máxima jefatura, donde se le reconoce la estabilización de la moral del cuerpo policivo y la implementación de programas de vigilancia comunitaria.

Durante su mandato, los índices de criminalidad en la Ciudad del Sol mostraron cifras positivas, un factor que el “jefe” podría utilizar como baluarte si decide formalizar su entrada en la política.