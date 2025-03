Hialeah firma convenio con ICE para cooperación en asuntos migratorios

George Fuente Hialeah Policia DSCN4890.JPG El jefe del Departamento de Policía de Hialeah, George Fuente. CESAR MENENDEZ DLA

El alcalde Esteban Bovo aseguró que la policía de Hialeah no realizará redadas ni detenciones arbitrarias, sino que seguirá cooperando con agencias federales como lo ha hecho en el pasado. "La policía nuestra no va a estar deteniendo personas ni pidiendo papeles. No es su función. Pero pueden cooperar con cualquier departamento que haga su trabajo, siempre bajo la ley", afirmó Bovo.

El jefe del Departamento de Policía de Hialeah, George Fuente, destacó que este acuerdo no cambia la misión del cuerpo policial y reafirmó su compromiso con la seguridad de la comunidad. "No tengan miedo. Pueden llamar a la policía si son víctimas o testigos de un delito, sin temor a que su estatus migratorio sea un problema", aseguró Fuente.

El programa 287(g) permite que ICE delegue funciones migratorias en autoridades estatales y locales con la finalidad de identificar y deportar a inmigrantes ilegales que hayan cometido delitos. Recientemente, Patrulla de Carreteras de Florida, firmó un acuerdo similar, que reforzando la política de cooperación entre agencias estatales y federales.

El acuerdo también facilitará operativos conjuntos entre ICE y otras agencias estatales para evitar la liberación de delincuentes ilegales encarcelados en las comunidades locales.

Posturas encontradas

Aunque el convenio fue aprobado sin objeciones dentro del Concejo, algunos residentes manifestaron preocupación sobre sus implicaciones. Tony Marcial Olivera, presente en la reunión, calificó el acuerdo como "caro, dañino e innecesario", argumentando que podría fomentar la discriminación racial y aumentar la presencia de puntos de control policial en vecindarios latinos.

Por otro lado, el concejal Carl Zogby defendió el acuerdo, señalando que Hialeah ha firmado contratos similares a lo largo de los años. "Cuando los agentes del orden se alistan para servir, juran defender la Constitución de los Estados Unidos. Si se niegan a hacerlo, estarían cometiendo un delito", enfatizó.

El acuerdo de cooperación con ICE en Hialeah se suma a una tendencia de colaboración estatal y local con agencias federales en materia migratoria impulsadas por la actual administración del presidente Donald Trump.

Mientras las autoridades insisten en que la medida fortalecerá la seguridad sin afectar a la comunidad, algunos sectores temen un aumento en la persecución de inmigrantes. Resta por ver cómo se aplicará este convenio en la práctica y cuál será su impacto real en una ciudad de 230.000 habitantes, el 94% de ellos de origen hispano y en los últimos años, es la casa de miles de residentes indocumentados. Hasta ahora no se ha realizado ninguna redada en Hialeah.

